Агаларов рассказал о состоянии концертного зала «Крокус Сити Холл»

Tекст: Антон Антонов

«Насколько мне известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с тем, что зал восстановлен не будет. Если бы мой отец (Араз Агаларов, владелец Crocus Group) решил его восстанавливать, то это огромные финансовые ресурсы, десятки миллионов долларов, которые в сегодняшних финансовых реалиях не очень понятно, откуда взять», – приводит слова Эмина Агаларова РИА «Новости».

Агаларов сообщил, что на 22 марта запланировано открытие мемориала в память о жертвах теракта. Проект мемориала был разработан Аразом Агаларовым, мемориал будет исполнен в черном граните.

Эмин Агаларов отметил, что разрушение зала стало огромной финансовой потерей для Crocus Group. Примерный ущерб от теракта составил от 150 до 200 млн долларов. «Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошел теракт», – сказал Агаларов.

Агаларов считает несправедливыми обвинения в адрес своей семьи после трагедии: «Очень много обвинений в тот момент полетело на Crocus Group и на фамилию Агаларовых. Я считаю, что все это было очень несправедливо. Уверен, что следствие по итогам обнародует все факты». «Мы все это ощущали как личную трагедию. К тебе пришли домой, расстреляли людей, сожгли твой дом. Об этом вспоминаешь с ужасом и огромной скорбью», – поделился он.

Независимо от результатов следствия компания постаралась помочь пострадавшим семьям, добавил Агаларов. В том числе была оказана финансовая поддержка около 300 семьям посредством фонда Муслима Магомаева, куда 100 млн рублей перечислила семья, и еще 40 млн другие компании и люди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт произошел 22 марта 2024 года, погибли 144 человек, пострадали более 500, потерпевшими по делу признаны более 1,7 тыс. человек. Собственник концертного зала в «Крокус Сити Холле» компания «Крокус интернэшнл» признана пострадавшей стороной по делу о теракте. Также сообщалось о планах собственника «Крокус Сити Холла» создать мемориал.