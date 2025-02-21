Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Брошенного родителями трехлетнего российского ребенка вернули домой из Мексики
Российские дипломаты вернули домой трехлетнего мальчика, оставленного родителями в Мексике
Трехлетний мальчик, оставленный родителями в Мексике, был отправлен в Москву 18 февраля в сопровождении сотрудников мексиканской миграционной службы, сообщил консульский отдел российского посольства в Мехико.
Трехлетнего ребенка из России, которого оставили родители в Мексике, вернут на родину, сообщает ТАСС. Представители консульского отдела российского посольства в Мехико заявили, что 18 февраля мальчик был отправлен в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской миграционной службы.
Дипломаты подчеркнули, что процесс возвращения ребенка потребовал семь месяцев напряженной работы. За это время удалось установить личность мальчика, выяснить обстоятельства его пребывания в Мексике и урегулировать все правовые вопросы. Сотрудничество консульского отдела с компетентными органами России и Мексики позволило успешно решить сложную задачу возвращения несовершеннолетнего гражданина на родину.
Этот случай подчеркивает важность международного сотрудничества в вопросах, связанных с правами детей и их безопасностью. Российское посольство благодарно всем, кто способствовал урегулированию данного инцидента, и рассчитывает на дальнейшее плодотворное взаимодействие с мексиканскими властями в подобных вопросах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года суд в Анталье решил оставить под стражей россиянку Екатерину Бурназкину, которая родила и оставила новорожденного в аэропорту, в то время как ее мать отпущена на свободу.
Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом по обвинению в оставлении новорожденной девочки в аэропорту Антальи.