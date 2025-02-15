ВС России поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, местам подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских снаряда РСЗО HIMARS, а также 130 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43472 беспилотника, 594 ЗРК, 21464 танка и других бронемашин, 1517 боевых машин РСЗО, 21743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31700 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

На этой неделе сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и порты Украины. Кроме того в Минобороны отчитались, что ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине.