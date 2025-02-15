Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
ВС России поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по складам с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, местам подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских снаряда РСЗО HIMARS, а также 130 беспилотников самолетного типа.
С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43472 беспилотника, 594 ЗРК, 21464 танка и других бронемашин, 1517 боевых машин РСЗО, 21743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31700 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
На этой неделе сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и порты Украины. Кроме того в Минобороны отчитались, что ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине.