ФАС решила проверить обоснованность повышения тарифов «Мегафоном»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности повышения тарифов «Мегафоном», сообщает ТАСС. Сотовый оператор не уведомил ФАС о планируемом увеличении тарифов. В службе заявили, что при выявлении нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее стало известно, что «Мегафон» увеличил стоимость некоторых тарифов для абонентов на 20%. Абонентам оператора в начале февраля начали поступать уведомления о повышении стоимости тарифов и подключении опции, позволяющей пользоваться связью при отрицательном балансе. Тариф повысился с почти 740 до 940 рублей. При этом абоненты могли отказаться от повышения через личный кабинет.

ФАС уже направила запрос в адрес «Мегафона» по поводу увеличения тарифов. В пресс-службе оператора сообщили, что предоставляют абонентам новые услуги и продукты, основываясь на индивидуальных профилях потребления. Клиенты могут сохранить прежние условия через личный кабинет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы связи в России намерены повысить цены на услуги. ФАС сообщила о жалобах пользователей на условия раздачи интернета, предлагаемые операторами. Также ФАС возбудила дела против операторов «большой тройки» из-за завышенной стоимости связи на территории Крыма.