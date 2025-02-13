Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
ФАС решила проверить обоснованность повышения тарифов «Мегафоном»
Федеральная антимонопольная служба планирует проанализировать экономическую обоснованность повышения тарифов на услуги сотовой связи «Мегафоном», который увеличил их стоимость на 20% без предварительного уведомления ведомства.
Федеральная антимонопольная служба проведет анализ обоснованности повышения тарифов «Мегафоном», сообщает ТАСС. Сотовый оператор не уведомил ФАС о планируемом увеличении тарифов. В службе заявили, что при выявлении нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Ранее стало известно, что «Мегафон» увеличил стоимость некоторых тарифов для абонентов на 20%. Абонентам оператора в начале февраля начали поступать уведомления о повышении стоимости тарифов и подключении опции, позволяющей пользоваться связью при отрицательном балансе. Тариф повысился с почти 740 до 940 рублей. При этом абоненты могли отказаться от повышения через личный кабинет.
ФАС уже направила запрос в адрес «Мегафона» по поводу увеличения тарифов. В пресс-службе оператора сообщили, что предоставляют абонентам новые услуги и продукты, основываясь на индивидуальных профилях потребления. Клиенты могут сохранить прежние условия через личный кабинет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы связи в России намерены повысить цены на услуги. ФАС сообщила о жалобах пользователей на условия раздачи интернета, предлагаемые операторами. Также ФАС возбудила дела против операторов «большой тройки» из-за завышенной стоимости связи на территории Крыма.