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Операторы в России повысят цены на связь в 2025 году
Почти 95% операторов России планируют повысить тарифы на связь в 2025 году
В следующем году большинство российских операторов связи собираются повысить тарифы на мобильные услуги, ссылаясь на нехватку оборудования и его удорожание.
Как передают «Известия», в 2025 году более 90% российских операторов связи планируют повысить тарифы на услуги. Это выяснилось в результате опроса, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.
По итогам исследования стало известно, что 49% операторов собираются увеличить цены на мобильную связь на 10-15%. При этом около 22% телеком-компаний заявили о намерении поднять тарифы на 20% и более.
Тарифы повысят и другие компании: 24% участников опроса указали, что рост цен составит 3-10%. Основной причиной предстоящего повышения цен операторы называют нехватку необходимого оборудования и увеличение его стоимости.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили «Известиям», что информация о планируемом повышении тарифов в ведомство пока не поступала. В случае необоснованного роста цен на услуги ФАС обещает принять меры.
В Министерстве цифрового развития также подчеркнули важность обоснованности повышения тарифов, призвав операторов учитывать интересы абонентов и не превышать инфляцию при изменении цен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи для более 30 млн абонентов в марте.
В то же время сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств и отчитались об исполнении предупреждения службы.
В конце 2023 года резко выросла активность мошенников, которые представляются сотрудниками операторов сотовой связи, звонят с неизвестных номеров и просят назвать код из СМС.