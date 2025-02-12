За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Школьники в ЕАО спасли упавшего на сильном морозе в канаву человека
Учащиеся седьмого и девятого класса поселка Волочаевка Еврейской автономной области спасли человека, почувствовавшего себя плохо на сильном морозе, сообщили в МЧС России.
Ученики вечером возвращались домой и услышали у глубокой канавы подозрительный звук, они увидели там человека, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина почувствовал недомогание, он упал и скатился в яму. Школьники помогли ему выбраться и позвонили взрослым. Родители оказали пострадавшему помощь и отвезли его домой.
В МЧС России объявили ученикам за решительность, ответственность и смелость.
Ранее в Астраханской области наградили двух школьников за спасение 91-летней женщины из горящего дома.