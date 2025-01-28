СК наградил астраханских школьников за спасение человека при пожаре

Tекст: Алексей Дегтярев

Награды вручены от имени председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина за проявленное мужество и самоотверженность, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Вечером 10 октября 2024 года подростки стали свидетелями пожара в поселке Володарский. Они сразу же сообщили о происшествии по телефону службы спасения «112». Предположив, что в доме могут находиться люди, ребята разбили окно, проникли внутрь и спасли 91-летнюю женщину, которая не услышала стуки.

К тому же они вынесли из дома ценные вещи, включая семейные фотографии. Затем, заметив припаркованный рядом автомобиль, юноши оттолкнули его от огня, предотвращая возможное распространение.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы потушили огонь. На торжественном мероприятии юные герои получили памятные подарки и благодарности за мужество.

В 2023 году школьника из Брянской области Федора Симоненко наградили медалью «За отвагу» за спасение детей при атаке на регион. Его также награждал председатель СК Бастрыкин медалью «Доблесть и отвага».