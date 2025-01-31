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Секретный указ Meta об утечках информации попал в СМИ
Meta выпустила указ о запрете утечек, который сразу оказался у СМИ
Американская корпорация Meta* (признана в РФ экстремистской) выпустила указ о запрете утечек информации в СМИ, однако документ быстро попал к журналистам, несмотря на угрозу увольнения.
Американская корпорация Meta* выпустила указ, запрещающий распространение внутренней информации в СМИ, сообщает ТАСС.
Однако текст указа, несмотря на запрет, оказался у портала The Verge. Утечка произошла после собрания, на котором генеральный директор Марк Цукерберг сообщил о предстоящих в 2025 году реформах и модерации контента в связи с политикой президента США Дональда Трампа.
Директор по информационной безопасности Meta Гай Розен издал внутренний документ, предупреждающий о последствиях за распространение внутренней информации, включая увольнение виновных. Однако сотрудники Meta проигнорировали это распоряжение, и документ быстро оказался у журналистов.
На собрании Цукерберг также объявил, что до 10 февраля будут уволены сотрудники с низкими показателями. Это заявление вызвало волну обсуждений внутри компании, что могло способствовать утечке информации в СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили о последствиях отсутствия модерации в Meta, способных привести к распространению недостоверной информации и росту конфликтов на онлайн-платформах, также Meta решила выплатить Дональду Трампу 25 млн долларов за блокировку его аккаунтов, а Марк Цукерберг захотел быть ближе к Трампу и заинтересовался недвижимостью в Вашингтоне.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ