История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Грузия назвала иностранных послов соучастниками насилия против властей
Постпредство ЕС и некоторые другие посольства финансируют организации в Грузии, которые осуществляют насилие против представителей властей страны, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Со стороны представительства ЕС и ряда других активных посольств нет ни одного заявления с осуждением насилия против представителей властей Грузии, полиции, парламента. Они финансируют людей, которые осуществляют насилие», – сказал он телекомпании «Имеди».
«Я говорил и неоднократно послу ЕС и другим послам, что неприемлемо так финансировать, а потом закрывать глаза, - сказал глава высшего законодательного органа Грузии. – Но когда закрываешь глаза на насилие и стимулируешь его, то становишься соучастником».
По словам Шалвы Папуашвили, грузинские неправительственные организации, получающие деньги из европейских фондов, «пропагандировали, романтизировали «коктейли Молотова».
«Сжигали потом этими «коктейлями Молотова» наших полицейских», – сказал он.
Председатель парламента Грузии заявил о «неприемлемости» такого поведения иностранных послов.