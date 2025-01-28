Военнослужащий РФ рассказал о попытках ВСУ помешать установке флага в Новоселке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины пытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке, пишет ТАСС.

Военнослужащий российской армии, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, рассказал, что на его пути были применены различные виды вооружения. По его словам, он преодолел два квартала под интенсивным обстрелом, прежде чем установить флаг.

Боец отметил, что украинские войска использовали минометы, дроны-камикадзе, а также артиллерию, чтобы помешать его задаче. «Пока шел, всем чем могли работали в мою сторону», – рассказал он. Талыш подчеркнул, что для украинских сил было принципиально не дать установить российский триколор в центре поселка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмроты ВСУ сообщил о расстреле 15 сослуживцев в Великой Новоселке, жители которой раскрыли позиции украинских военных российским солдатам, а также военный корреспондент рассказал о подвиге российских танкистов в боях у этой локации.