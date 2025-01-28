Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.4 комментария
ВСУ пытались сорвать установку российского флага в Великой Новоселке
Военнослужащий РФ рассказал о попытках ВСУ помешать установке флага в Новоселке
Вооруженные силы Украины обстреливали бойца ВС РФ в Великой Новоселке, чтобы помешать установке российского флага, сообщил стрелок 5-й танковой бригады.
Вооруженные силы Украины пытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке, пишет ТАСС.
Военнослужащий российской армии, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, рассказал, что на его пути были применены различные виды вооружения. По его словам, он преодолел два квартала под интенсивным обстрелом, прежде чем установить флаг.
Боец отметил, что украинские войска использовали минометы, дроны-камикадзе, а также артиллерию, чтобы помешать его задаче. «Пока шел, всем чем могли работали в мою сторону», – рассказал он. Талыш подчеркнул, что для украинских сил было принципиально не дать установить российский триколор в центре поселка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмроты ВСУ сообщил о расстреле 15 сослуживцев в Великой Новоселке, жители которой раскрыли позиции украинских военных российским солдатам, а также военный корреспондент рассказал о подвиге российских танкистов в боях у этой локации.