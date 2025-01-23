МИД РФ обвинил администрацию Байдена в преступлениях по многим направлениям политики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва рассматривает действия администрации экс-президента США Джо Байдена не как простые ошибки, а как преступления, сообщает РИА Новости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, то, что делала администрация Байдена, было преступными действиями по многим направлениям.

Захарова подчеркнула, что повторение действий Джо Байдена и его команды не приведет к исправлению ошибок. Она отметила, что эти «ошибки» были допущены в национальном масштабе, включая ситуацию на Украине. Захарова также выразила сомнение в возможности исправления ситуации, если повторить шаги предыдущей администрации США.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог также высказывался о действиях Байдена. Он назвал отказ от взаимодействия с президентом России одной из крупнейших ошибок администрации Байдена в контексте урегулирования конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назвал заключенных, помилованных Джо Байденом, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад»; ранее Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт возложили на Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.