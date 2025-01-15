Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Госдума одобрила ввод «периода охлаждения» для потребкредитов
В ходе первого чтения в Государственной думе принят проект закона, по которому вводится обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от финансовых мошенников.
Новые правила предусматривают, что заемщики смогут получить кредитные средства на суммы от 50 до 200 тыс. руб. только через четыре часа, а на более крупные суммы – через два дня. Это обязательное требование для всех кредитных организаций, передает ТАСС.
Основной целью документа является защита граждан от финансового мошенничества при выдаче кредитов. «Период охлаждения» должен позволить гражданам более тщательно анализировать свои финансовые потребности и защищать себя от мошеннических схем.
Документ также предусматривает, что Банк России получит право изменять «период охлаждения» для добросовестных кредиторов, которые эффективно реализуют антифрод-мероприятия. Центральный банк установит критерии оценки реализации данных мероприятий.
Законопроект обязывает кредитные организации обмениваться информацией с бюро кредитных историй в режиме, близком к реальному времени. Это позволит быстрее выявлять случаи мошенничества и предотвращать их.
В случае принятия законопроект вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Напомним, с 1 марта вступит в силу новый закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов.