Госдума одобрила ввод «периода охлаждения» для потребкредитов

Tекст: Алексей Дегтярев

Новые правила предусматривают, что заемщики смогут получить кредитные средства на суммы от 50 до 200 тыс. руб. только через четыре часа, а на более крупные суммы – через два дня. Это обязательное требование для всех кредитных организаций, передает ТАСС.

Основной целью документа является защита граждан от финансового мошенничества при выдаче кредитов. «Период охлаждения» должен позволить гражданам более тщательно анализировать свои финансовые потребности и защищать себя от мошеннических схем.

Документ также предусматривает, что Банк России получит право изменять «период охлаждения» для добросовестных кредиторов, которые эффективно реализуют антифрод-мероприятия. Центральный банк установит критерии оценки реализации данных мероприятий.

Законопроект обязывает кредитные организации обмениваться информацией с бюро кредитных историй в режиме, близком к реальному времени. Это позволит быстрее выявлять случаи мошенничества и предотвращать их.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Напомним, с 1 марта вступит в силу новый закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов.