Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Суд запретил банку Landesbank судиться с «Русхимальянсом» за рубежом
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Русхимальянса», оператора строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, против банка Landesbank, запретив ему продолжать разбирательства за рубежом, следует из картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», – указано в судебном решении, передает ТАСС.
В сентябре «Русхимальянс» подал новые иски к нескольким крупным банкам, включая Unicredit Bank GmbH, Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все иски касаются запрета инициировать или продолжать разбирательства за пределами России. Ранее «Русхимальянс» уже добился взыскания более 1,1 млрд евро с этих банков.
Конфликт между «Русхимальянсом» и компанией Linde начался в 2022 году. Linde уведомила о приостановке работ из-за санкций ЕС, после чего контракт был разорван. В результате «Русхимальянс» предъявил претензии не только Linde, но и ряду банков, которые не смогли выполнить обязательства по банковским гарантиям. Согласно решению суда, с Linde и ее структурами было взыскано около 213 млрд рублей.