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Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект
В Улан-Баторе более 1 тыс протестующих заблокировали проспект Мира
В Улан-Баторе активисты обвинили правительство в неспособности решить проблемы смога и безработицы, они перекрыли проспект Мира
В столице Монголии участники акции протеста перекрыли центральный проспект, передает ТАСС.
Протесты начались с небольшого пикета на главной площади Улан-Батора, который к вечеру привлек более 1 тыс. человек. Демонстранты обвиняют правительство в неспособности справиться с проблемами смога и безработицы.
Из-за блокировки проспекта Мира отменены 15 автобусных маршрутов, что вызвало недовольство других горожан. В социальных сетях звучит критика действий протестующих и призывы к мирному проведению акции. Среди участников протестов были замечены молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, что добавляет напряженности.
Инициатором демонстрации стала партия «Альянс свободы», которая отказалась от диалога с правительством. Представители заявили о необходимости отставки правительства из-за неспособности решать проблемы, включая смог, дорожные заторы, бедность, коррупцию и безработицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подобных акциях в Тбилиси протестующие стали публично мочиться, в Израиле митингующие перекрывали дороги и жгли костры, а во Франции фермеры заблокировали трассу под Парижем на границе с Испанией.