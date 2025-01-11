Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект

В Улан-Баторе более 1 тыс протестующих заблокировали проспект Мира

Tекст: Евгения Караваева

В столице Монголии участники акции протеста перекрыли центральный проспект, передает ТАСС.

Протесты начались с небольшого пикета на главной площади Улан-Батора, который к вечеру привлек более 1 тыс. человек. Демонстранты обвиняют правительство в неспособности справиться с проблемами смога и безработицы.

Из-за блокировки проспекта Мира отменены 15 автобусных маршрутов, что вызвало недовольство других горожан. В социальных сетях звучит критика действий протестующих и призывы к мирному проведению акции. Среди участников протестов были замечены молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, что добавляет напряженности.

Инициатором демонстрации стала партия «Альянс свободы», которая отказалась от диалога с правительством. Представители заявили о необходимости отставки правительства из-за неспособности решать проблемы, включая смог, дорожные заторы, бедность, коррупцию и безработицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подобных акциях в Тбилиси протестующие стали публично мочиться, в Израиле митингующие перекрывали дороги и жгли костры, а во Франции фермеры заблокировали трассу под Парижем на границе с Испанией.