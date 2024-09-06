  • Новость часаВСУ на Курском направлении потеряли до 300 человек за сутки
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    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    Единый день голосования стартовал в 49 регионах России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 13:43 • Новости дня

    При обстреле автотранспортного предприятия в Каховке пострадали пять человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять человек пострадали в Каховке Херсонской области при обстреле автотранспортного предприятия со стороны ВСУ, сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

    По его словам, на улице Мелитопольской в Каховке в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия ранение получили пять человек, из них трое средней степени тяжести и двое – тяжелой, передает ТАСС.

    Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили 46 артиллерийских снарядов и минометных мин по Херсонской области.

    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



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    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    6 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники, есть много погибших и раненых, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, примерно в 7.45 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано несколько прилетов по пригороду Харькова Люботину, куда прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после прилетов множество скорых направилось в сторону взрывов, сообщается о большом количестве погибших и раненых.

    Ранее в пятницу украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове.

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    5 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Депутат Рады: Во время удара по Институту связи ВСУ в Полтаве в нем находилось около 700 военных

    Tекст: Вера Басилая

    В военном Институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая опубликовала в соцсетях подробности ситуации с ударом по военному институту связи в Полтаве, озвученные на закрытом заседании оборонного комитета Рады.

    По ее словам, на совещании заявили, что одновременно в учебном корпусе находились около 700 военнослужащих, что говорит о том, что было большое скопление личного состава. При этом точное число погибших и раненых Безуглая не сообщила.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    6 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора

    Российский военкор получила в подарок сине-желтый букет со взрывчаткой

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила букет сине-желтых цветов с взрывчаткой под дверью своей квартиры в Луганске, сообщила военкор.

    По ее словам, после того, как она обнаружила букет на пороге квартиры за дверью, сразу же надела бронежилет и позвонила саперам, которые нашли в цветах 5 кг пластида, передает ТАСС.

    Военкор считает, что «дарители» рассчитывали, что она поднимет букет или попытается его пнуть, но саперы нейтрализовали взрывное устройство.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских журналистов и военкоров.

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    6 сентября 2024, 00:49 • Новости дня
    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине после удара по Полтаве, заявили в посольстве России в Буэнос-Айресе.

    В посольстве России в Аргентине обратили внимание на заявление аргентинского МИД, в котором осуждается российский удар по Полтаве, а также есть призыв «прекратить применение силы».

    В посольстве подчеркнули, что не согласны с такой трактовкой действий России. Дипломаты объяснили, что удар был нанесен по учебному центру ВСУ, где готовили специалистов связи и РЭБ,  операторов БПЛА под руководством иностранных инструкторов. О том, что среди погибших были военные, заявили украинские власти, а это значит, что объект «являлся легитимной военной целью».

    Российские дипломаты призвали власти Аргентины воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его «западными покровителями» однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и быть объективными.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    6 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по мосту и технике ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие нанесли точный удар по мосту и колонне военной техники ВСУ в районе Красноармейска в ДНР, затруднив снабжение ВСУ, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на пятницу был поражен мост на трассе М-04 вблизи города Красноармейск (украинское название – Покровск), который активно использовался ВСУ для перемещения техники и личного состава со стороны города Павлоград, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в момент удара по мосту на нем находилась небольшая колонна, состоящая из четырех единиц военной техники.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление самое проблематичное для ВСУ.

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    6 сентября 2024, 07:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли точный удар по крупному складу военной техники и боеприпасов ВСУ в пригороде Львова, куда регулярно прибывали поставки вооружений из Польши, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, атака была осуществлена в ночь на пятницу по контейнерному терминалу и смежным складам в пригороде Львова населенном пункте Малехов, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что целью удара стал объект инфраструктуры, связанный с железнодорожной станцией Дубляны-Львовские, где хранилась военная техника и боеприпасы, поступавшие из соседней Польши.

    Накануне ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины.

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    6 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации

    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России
    @ army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ, потому что аэродромы, с которых взлетают боевые самолеты России, находятся вне зоны досягаемости ATACMS, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх привела данные разведки, согласно которым  90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.

    «Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.

    Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    5 сентября 2024, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

    Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вероятно, с помощью вылетов БПЛА Украина пытается спровоцировать ответные действия Белоруссии. В этом случае офис Зеленского получит повод расширить линию боевого соприкосновения, что вынудит Россию перевести часть сил с Донбасса на другое направление, сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

    Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.

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    5 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Зеленский снова позвал Россию на саммит по Украине

    Владимир Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News.

    «Обязательно там должны быть представители России... без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей. Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции, которая завершилась безрезультатно.

    После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава МИД России Сергей Лавров также исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. 

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    5 сентября 2024, 20:55 • Новости дня
    Российские военные уничтожили американскую установку РСЗО MLRS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные ракетой «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Военная техника находилась в районе населенного пункта Могрица, российские бойцы зафиксировали движение пусковой установки РСЗО, а затем определили ее точное местонахождение и нанесли удар.


    «В результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ, пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области.


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    6 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    Бывший украинский министр выступил за мобилизацию в ВСУ двадцатилетних

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет выиграть войну, пока не будет мобилизовано должное количество молодых людей от 20-25 лет, заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    «Одним характером или посвящением мужчина не сможет сделать то, что может сделать в 20-25 лет», – заявил Омелян украинским СМИ.

    По его словам, Украина не сможет выиграть в конфликте, без должного количества молодых людей в ВСУ. Заявления о том, что «эту войну выиграют люди с животиками» Омелян назвал самообманом.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, а для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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