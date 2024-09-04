Песков назвал причину уточнения ядерной доктрины России

Песков назвал деструктивные действия Запада причиной уточнения ядерной доктрины России

Tекст: Антон Антонов

«Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада», – приводит слова Пескова ТАСС.

В частности, как заявил Песков, речь идет об отказе Запада от диалога с Россией, «продолжении линии по наступлению на интересы и безопасность Российской Федерации, провоцировании продолжения горячей войны на Украине».

Песков подчеркнул, что такие действия Запада не могут остаться без последствий. Он заявил, что «это все учитывается в Москве, анализируется» и «ляжет в основу» предложений, которые будут сформулированы в рамках уточнения ядерной доктрины.

Пресс-секретарь президента заявил, что Россия должна «обеспечить свои национальные интересы, застраховаться от всех возникающих рисков». По его словам, требуется «обеспечить надежное, безопасное будущее для следующих поколений».

Песков считает, что США оказывают деструктивное влияние в Европе «с точки зрения безопасности», являясь, «собственно, запевалой в процессе провоцирования напряженности». Они давят на страны Европы, вынуждая европейские государства «тратить больше денег, большую долю своего ВВП на военные цели». Сами же США «получают потом экономические дивиденды от всей этой ситуации», сказал Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны. В Госдуме пояснили, что может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. Также указывалось, что Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие.

Сейчас Россия, согласно ядерной доктрине, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование государства. При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ЯО.