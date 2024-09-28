Эксперт: Хакеры создали базу данных почти на всех россиян

Эксперт Дрюков: Данные утечек позволили хакерам создать базу данных на миллионы россиян

Хакеры, воспользовавшись многочисленными утечками данных в России, могли создать обширную базу данных с информацией почти о каждом россиянине, сообщает ТАСС. Такое мнение выразил Владимир Дрюков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар». Данные могут использоваться для обзвонов и кибератак. Дрюков подчеркнул, что утечки происходят в самых разных сферах – от сервисов доставки до медицинских учреждений.

«Я практически убежден. Было ведь немало утечек в сервисах доставки, в интернет-магазинах, в региональных государственных сервисах, в медицинских учреждениях. Если наложить одно на другое, то, действительно, получится близко к полной базе, по крайней мере, половозрелого населения страны», отметил Владимир Дрюков, отвечая на вопрос о существовании обширной базы данных на основе утечек.

Каждая утечка данных, по словам эксперта, становится объектом монетизации для хакеров. Они продают информацию, а затем используют ее для нанесения репутационного ущерба компаниям и государству. В 2023 году Роскомнадзор зарегистрировал 168 утечек данных, которые привели к утрате около 300 млн записей о россиянах, что меньше по сравнению с 2022 годом, когда утекло 600 млн записей.

По данным Роскомнадзора, в начале 2024 года произошла крупная утечка, в результате которой в интернет попали 500 млн записей о россиянах. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер отметил, что с начала года уже утекли около 510 млн записей. Эти цифры подчеркивают масштабы проблемы и важность усиления мер по защите данных.

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