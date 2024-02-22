Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Названы основные ошибки при создании паролей
Эксперт Никуличев назвал основные ошибки при создании паролей
Главными ошибками пользователей при создании паролей является отсутствие двухфакторной идентификации, непроведение мониторинга утечек паролей, а также создание слишком легких паролей, заявил эксперт Виктор Никуличев.
Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности, дополнительный шаг в виде сгенерированного мобильным приложением кода снижает вероятность несанкционированного доступа, сказал Никуличев в беседе с «Газетой.Ru».
Пользователям нужно периодически проводить проверку на предмет утечек паролей с помощью специальных ресурсов. Например, Google Chrome и Safari отслеживают информацию о возможных угрозах и небезопасных паролях. Еще нужно регулярно менять пароли в сервисах, где размещена критическая информация.
Также пользователи часто делают очень доступные пароли, к примеру, qwerty, 12345 или password. Такие пароли очень уязвимы, их мошенники используют в первую очередь, когда пытаются получить доступ к данным.
Еще одной критической ошибкой является использование одного пароля на все ресурсы. Если сайт атакуют хакеры, то злоумышленник могут поставить под угрозу данные не только на нем, но и на других ресурсах.