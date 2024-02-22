Названы основные ошибки при создании паролей

Эксперт Никуличев назвал основные ошибки при создании паролей

Tекст: Алексей Дегтярев

Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности, дополнительный шаг в виде сгенерированного мобильным приложением кода снижает вероятность несанкционированного доступа, сказал Никуличев в беседе с «Газетой.Ru».

Пользователям нужно периодически проводить проверку на предмет утечек паролей с помощью специальных ресурсов. Например, Google Chrome и Safari отслеживают информацию о возможных угрозах и небезопасных паролях. Еще нужно регулярно менять пароли в сервисах, где размещена критическая информация.

Также пользователи часто делают очень доступные пароли, к примеру, qwerty, 12345 или password. Такие пароли очень уязвимы, их мошенники используют в первую очередь, когда пытаются получить доступ к данным.

Еще одной критической ошибкой является использование одного пароля на все ресурсы. Если сайт атакуют хакеры, то злоумышленник могут поставить под угрозу данные не только на нем, но и на других ресурсах.