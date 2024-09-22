Водитель скорой помощи погиб в результате ДТП в Ленобласти

МВД: Скорая помощь попала в ДТП в Ленобласти, водитель погиб, фельдшеры ранены

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Ленинградской области произошла трагическая авария с участием автомобиля скорой помощи, сообщает РИА «Новости». Автомобиль УАЗ районной больницы Тихвина двигался по автодороге со стороны поселка Будогощь в направлении Тихвина. На 232-м километре водитель потерял управление, съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, 51-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм. В автомобиле находились две женщины-фельдшеры, 60 и 48 лет, которые получили множественные травмы. Обе были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее пациент, находившийся в машине скорой помощи, погиб, а фельдшер получила травмы в результате ДТП на трассе Раздольное – Хасан в Приморье, произошедшем в мае. В Ярославской области виновник аварии угнал машину скорой помощи с медиками и пострадавшей, после чего врезался в грузовой автомобиль, в результате чего три человека получили травмы.