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После покушения на Трампа Секретная служба США рассказала о нехватке денег
Глава Секретной службы США Роу заявил о нехватке финансирования охраны
Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу призвал Конгресс увеличить финансирование, указав на недостаточный уровень охраны высокопоставленных лиц после покушений на бывшего президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.
Как пишет издание, Роу обратился к Конгрессу США с просьбой увеличить инвестиции в Секретную службу в связи с недавними попытками покушения на бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС. Роу подчеркнул необходимость укрепления мер безопасности, включая увеличение числа контрснайперов, следователей и улучшение бронированных лимузинов для кортежей. Он отметил, что важна также установка более надежного бронестекла.
Кроме того, Роу указал на проблемы с учебным центром в Мэриленде, который не оснащен студиями для подготовки агентов к реальным атакам. Он также подчеркнул, что сотрудники агентства вынуждены работать больше часов в условиях повышенной бдительности, чем это целесообразно.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал детали покушения, совершенного на него в воскресенье. При этом предварительный обыск территории гольф-клуба, где состоялась вторая попытка покушения, американская Секретная служба не провела. Тем временем и. о. главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что подозреваемый в покушении не успел открыть огонь.