Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Володин пообещал ответ мощным оружием на удары по городам России
Володин: Россия ответит более мощным оружием в случае ударов по своим городам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности России ответить мощным вооружением на удары по российским городам, упомянув, что США и НАТО обсуждают такие возможности.
Россия готова ответить более мощным оружием в случае ударов по ее территории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Он отметил, что США открыто обсуждают возможность нанесения ударов по российским городам с использованием спутниковых группировок НАТО. По словам Володина, такие действия приведут к полному вовлечению НАТО в конфликт.
Володин подчеркнул, что обсуждение нанесения ударов по мирным городам России может привести к «страшнейшим последствиям». Он добавил, что, несмотря на уверенность западных стран в своей безопасности, Россия готова ответить, и у нее есть для этого более мощное оружие, которое уже наготове.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy отметил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине, даже если страны альянса позволят Киеву бить вглубь по территории России.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад уже вовлечен в конфликт на Украине, и дискуссия в США о возможном разрешении Киеву бить вглубь России лишь формализует это участие.