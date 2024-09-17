Володин пообещал ответ мощным оружием на удары по городам России

Володин: Россия ответит более мощным оружием в случае ударов по своим городам

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия готова ответить более мощным оружием в случае ударов по ее территории, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Он отметил, что США открыто обсуждают возможность нанесения ударов по российским городам с использованием спутниковых группировок НАТО. По словам Володина, такие действия приведут к полному вовлечению НАТО в конфликт.

Володин подчеркнул, что обсуждение нанесения ударов по мирным городам России может привести к «страшнейшим последствиям». Он добавил, что, несмотря на уверенность западных стран в своей безопасности, Россия готова ответить, и у нее есть для этого более мощное оружие, которое уже наготове.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy отметил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине, даже если страны альянса позволят Киеву бить вглубь по территории России.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад уже вовлечен в конфликт на Украине, и дискуссия в США о возможном разрешении Киеву бить вглубь России лишь формализует это участие.