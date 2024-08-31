Кремль: Путин несколько раз в день получает доклады по линии военных

Tекст: Александра Юдина

«Несколько раз в день, или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных», – передает ТАСС его слова.

Также представитель Кремля заверил, что Путин лично контролирует социальные вопросы в регионах, где складывается непростая ситуация.

В частности, президент в ежедневном, а иногда и ежечасном формате общается с главами регионов и руководителями ведомств по данным проблемам.

По словам Пескова, Путин держит на личном контроле вопросы, связанные с заботой о людях. Он проверяет, как организована работа пунктов временного размещения, куда точно приехали люди, где они размещены, куда пойдут дети учиться 1 сентября.