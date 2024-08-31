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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    31 августа 2024, 13:57 • Новости дня

    Кремль: Путин несколько раз в день получает доклады по линии военных

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и днем, и ночью получает доклады от военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Несколько раз в день, или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных», – передает ТАСС его слова.

    Также представитель Кремля заверил, что Путин лично контролирует социальные вопросы в регионах, где складывается непростая ситуация.

    В частности, президент в ежедневном, а иногда и ежечасном формате общается с главами регионов и руководителями ведомств по данным проблемам.

    По словам Пескова, Путин держит на личном контроле вопросы, связанные с заботой о людях. Он проверяет, как организована работа пунктов временного размещения, куда точно приехали люди, где они размещены, куда пойдут дети учиться 1 сентября.

    30 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

    В Кремле заверили, что участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    @ Guenter Fischer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков заверил, что все аспекты официального визита Путина 3 сентября тщательно готовились.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    30 августа 2024, 19:47 • Новости дня
    МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ассамблея государств, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, должна предпринять необходимые действия в случае, если какая-либо страна откажется сотрудничать.

    Так в пресс-службе МУС прокомментировали возможные меры в отношении Монголии после сообщений о готовящемся визите президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».

    Отмечается, что в случае отказа от сотрудничества «ассамблея должна будет принять любые меры, которые посчитает нужными».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию. МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина.


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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом

    Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом
    @ Дмитрий Азаров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    На сайте Кремля указано, что белорусский президент награждается за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

    «За большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

    Ранее Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    29 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в Монголию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха в начале осени, сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.

    Визит состоится 3 сентября, главы двух стран в ходе встречи намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства», сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

    Они также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Также планируется подписание двусторонних документов.

    Путин примет участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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    30 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина потребовала от Монголии арестовать Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

    В украинском МИД призвали Монголию выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС). «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на «арест»», – говорится в сообщении ведомства, передает «Лента.ру».

    При этом в Улан-Баторе заявили, что не будут арестовывать Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нет переживаний в связи с участием Монголии в МУС, и у России «прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии».

    В свою очередь, в МУС допустили принятие мер в отношении этой страны.

    В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Целью этих действий эксперты назвали желание Киева «присоединиться к гонителям МУС против России и нападать в общем хоре».

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» президента России, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с событиями на Украине.

    Официальные лица в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения МУС.

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    28 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций

    Политолог Федорова: Развитие инфраструктуры и туризма сделали Ярославскую область привлекательной для инвестиций

    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Грамотная политика властей Ярославской области при федеральной поддержке привела к развитию промышленности, социальной сферы и росту инвестиций в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о модернизации транспорта, а также инфраструктурных проектах.

    «Ярославская область ассоциируется в первую очередь с туризмом, с Золотым кольцом. В этой связи есть важный показатель: в регионе растет продолжительность пребывания туристов. В два раза увечилось количество приезжих из других регионов, которые там ночуют», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В итоге не только Ярославль, но и Углич, и Переславль-Залесский получили новую жизнь. Я помню, как выглядели небольшие города региона 20 лет назад. Поверьте, это было очень тяжкое зрелище. А сейчас это один из туристических центров России, где растут доходы населения», – отметила собеседница.

    «Что касается промышленности, социального развития и инвестиций – это заслуга губернатора, который активно привлекает инвесторов к работе в регионе. Важно, что власти области при поддержке федерального центра вкладывают средства в развитие инфраструктуры, ведь в запущенный регион инвесторы не придут. Как результат – Ярославская область стала пятой в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал и даже Москву опередила», – заметила она.

    В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу.

    «Я хотел бы начать, конечно же, с мер поддержки участников СВО, членов их семей. У нас предусмотрена единовременная выплата и меры по социальной реабилитации и медицинской реабилитации, льготы членам семей участников СВО. Активную помощь мы оказываем Акимовскому району Запорожской области, это наш подшефный район», – сказал Евраев.

    Он подарил Путину шеврон, переданный президенту артиллеристами с линии соприкосновения.

    «Мы динамично развиваемся. У нас рост промышленного производства составил более 6%. Это, конечно, такие отрасли, как двигателестроение, судостроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5%. Физический объем инвестиций вырос более чем на 6%», – продолжил глава региона.

    «Областной бюджет: мы выросли за два года на 40%, до 133 млрд рублей. ВРП вырос за год на 7,25%. По средней заработной плате мы вышли на 54 тыс. рублей. И мы проиндексировали заработную плату работников бюджетной сферы за два года на 33%», – добавил Евраев.

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    30 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина к президенту

    Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал в гости к президенту в агрогородок Александрия

    Tекст: Александра Юдина

    Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко, который является соседом белорусского президента Александра Лукашенко, рассказал о приезде к нему в гости на малую родину российского президента Владимира Путина.

    По словам Николаенко, въезд на территорию агрогородка не огорожен, соседями президента являются обычные сельчане, неподалеку расположена «Трофимова криница» – родник, который нашел и обустроил плотник Трофим – дед президента, передает РИА «Новости».

    Лукашенко приглашает погостить в Александрию некоторых глав государств и почетных гостей. Так, в 2018 году после двустороннего форума России и Белоруссии в агрогородок приезжал Путин.

    «Путин приезжал. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Они идут, потом сказали «Здравствуйте» – и дальше пошли. Всегда здоровается», – отметил сосед Лукашенко.

    Николаенко признался, что соседство президента не доставляет ему неудобств.

    «Здесь дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого не было бы», – сказал он.

    В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко уделяет много внимания своей малой родине и жителям.

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    30 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Эксперт: Для руководителей регионов статус «врио» – это проверка на компетентность

    Политолог Потуремский: Врио главы Самарской области Федорищев прошел проверку

    Эксперт: Для руководителей регионов статус «врио» – это проверка на компетентность
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев всего за три месяца привлек в регион новые инвестиции, чем подтвердил свой высокий уровень компетенций. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский, комментируя встречу президента России Владимира Путина с врио главы Самарской области.

    «Самарская область – регион с очень высоким уровнем экономического развития, имеющий важное значение не только для Приволжского федерального округа, но и для страны в целом. В регионе очень мощный промышленный кластер, хорошо развита энергетика и все, что связано с этими отраслями», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Статус врио – это проверка Федорищева на компетентность, и он с этой проверкой полностью справляется. Сейчас об этом можно говорить уверенно. Ему помогает богатый управленческий опыт, в том числе на федеральном уровне. Как результат – новые инвестиции, которые Федорищеву удалось привлечь в Самарскую область за неполные три месяца на посту», – напомнил эксперт.

    «Также врио главы региона уделяет особое внимание социальной сфере и развитию инфраструктурных проектов, очень важных для области и округа. Основная же задача Федорищева на ближайшее будущее – это создание эффективной системы власти в регионе, чем он и занимается», – резюмировал собеседник.

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    30 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Путин заслушал доклад врио главы Вологодской области Филимонова

    В Вологодской области выросли показатели промышленности, сельского хозяйства и строительства, отметил президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Георгием Филимоновым.

    Президент заслушал доклад врио губернатора о динамике развития региона, уровне выполнения нацпроектов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    С октября 2023 года до августа 2024 года область поднялась с 33 места на 12-е по уровню достижений национальных проектов, она вышла на лидирующие места по нацпроектам «Образование», «Экология», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт», сказал врио главы региона.

    «У вас подрастает все – и сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла, так что в целом основное все», – подчеркнул президент.

    Вместе с тем фиксируется небольшое снижение инвестиционной активности, обратил внимание президент.

    Филимонов подтвердил этот факт. «Да, есть небольшое снижение инвестиционной активности. Сейчас над этим работаем: есть пути решения, и в ближайшее время мы намерены поправить эту ситуацию и увидим результаты».

    В 2024 году выросло финансирование сельского хозяйства до 4,5 млрд рублей, в Вологодской области действуют 43 меры поддержки, добавил он.

    Также врио губернатора обратил внимание на выстраивание прямой коммуникации с гражданами, на обработку жалоб и обращений отводится два часа.

    «Сам лично работаю, сам отвечаю на сообщения, мониторю свои соцсети, мои комментарии открыты для пользователей и на страничке во «ВКонтакте», и в Telegram-канале», – подчеркнул Филимонов.

    По его словам, «люди видят, что власть слышит», что вызывает позитивный отклик у населения.

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    28 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин назвал Рыбинск подходящим местом для создания передовой инженерной школы

    Tекст: Ольга Иванова

    Город Рыбинск является подходящим местом для создания передовой инженерной школы в Ярославской области, считает президент России Владимир Путин.

    Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Евраевым, который рассказал президенту, что Ярославская область выиграла финансирование передовой инженерной школы в Рыбинске. Евраев добавил, что регион вместе с индустриальным партнером ГК «Ростех» проектируют кампус мирового уровня «Меркурий», передает ТАСС.

    «Рыбинск – подходящее место», – сказал Путин.

    Губернатор также пояснил, что в Рыбинске «только Ростеха более десяти заводов и спрос на инженерные кадры огромен».

    Ранее Евраев доложил Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

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    29 августа 2024, 15:08 • Новости дня
    Путин обсудил с Фрадковым работу «Промсвязьбанка»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, на которой обсудил работу ПСБ, в том числе и на новых территориях.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать, как вы оцениваете работу нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – приводит слова Путина ТАСС.

    Фрадков доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа, а также о работе с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами.

    Ранее «Промсвязьбанк» объявил о покупке банков в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    30 августа 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин заслушал доклад врио главы Хабаровского края Демешина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

    На встрече врио главы региона доложил президенту о социально-экономическом развитии края, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Отмечается, что Демешин отдельно отметил систему обратной связи с населением. Врио губернатора пояснил, что главной задачей на новом для себя посту видит развитие Хабаровского края, регион должен стать центром развития востока России, промышленным и экономическим центром.

    По его словам, все жители Хабаровского края работают на победу России в специальной военной операции, предприятия продолжают выпуск боевых самолетов, кораблей, боеприпасов.

    «Особая забота и помощь – военнослужащим, добровольцам и членам их семей, тех людей, которые у нас воюют в зоне СВО. В крае развернуто 35 мер поддержки. И что нас наглядно радует: наши люди, хабаровчане, сами очень много и очень инициативно помогают тем, кто воюет, причем не только членам их семей, но и вообще заботятся о том, что происходит на западных рубежах нашей страны», – подчеркнул Демешин.

    В Хабаровском крае планируют создать реабилитационный центр «Уссури» на 540 мест, а в самом Хабаровске появилась идея о создании специализированного центра для адаптивных видов спорта. Это востребовано у вернувшихся из зоны СВО военнослужащих, они хотят заниматься спортом и адаптироваться к мирной жизни? заявил врио губернатора.

    Также Демешин отметил, что особое внимание уделяется подшефным территориям – городу Дебальцево в ДНР. Там восстанавливаются социальные и культурные объекты, а также инфраструктура.

    Ранее сообщалось, что глава государства в пятницу заслушает доклады от врио губернаторов Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей.

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    29 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Фрадков: ПСБ предоставит семьям военных возможность купить квартиры по льготным условиям

    Почти 4 тыс. семей сотрудников предприятий оборонного комплекса получат возможность приобрести квартиры на льготных условиях, сообщил глава Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Скидка на жилье может составлять от 15% до 50% от рыночной стоимости. <…> Это дополнительный внебюджетный источник поддержки для данной категории клиентов», – отметил Фрадков.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Промсвязьбанка подчеркнул важность работы этого учреждения.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – сказал глава государства.

    Фрадков проинформировал Путина о сопровождении гособоронзаказа, а также о взаимодействии с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами. Он также рассказал о предоставлении финансовых услуг военнослужащим, военным пенсионерам и работникам ОПК.


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    30 августа 2024, 21:18 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с главой Самарской области Федорищевым
    Путин провел рабочую встречу с главой Самарской области Федорищевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

    Глава региона рассказал президенту о реализации порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 млрд рублей. Также в ходе встречи затронули тему работы с госкомпаниями, частными компаниями и малым бизнесом, сообщили в пресс-службе Кремля.


    Также Федорищев рассказал о взаимодействии властей с семьями участников СВО. По его словам, за три месяца в регионе ввели единовременную выплату за ранение для бойцов и дополнительную материальную поддержку для членов семей погибших участников СВО.

    «Дополнительные 300 тыс. рублей к федеральным, региональным мерам поддержки, которые сразу же выплачиваются», – рассказал врио губернатора.

    Кроме того, для членов семей военнослужащих с 1 октября вводится бесплатный проезд в транспорте по транспортной карте, добавил глава Самарской области.

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    29 августа 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина на ВЭФ

    Песков: Путин приедет на ВЭФ, у него будет обширная программа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке, к этому готовится и президент, поскольку там будет обширная программа, передает ТАСС.

    По словам Пескова, о международных мероприятиях вскоре расскажет помощник президента Юрий Ушаков. «Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент. Будет пленарное обсуждение. Это очень важное мероприятие», – сказал он.

    Напомним, в ноябре 2023 года в Фонде Росконгресс сообщили, что ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.

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      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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