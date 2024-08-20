«Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.5 комментариев
Звезду «Убить Билла» Мэдсена задержали в США
TMZ: Звезду «Убить Билла» Мэдсена задержали в США по обвинению в домашнем насилии
Полиция в США задержала актера Майкла Мэдсена, известного по ролям в фильмах «Убить Билла» и «Бешеные псы», по обвинению в домашнем насилии, сообщает портал TMZ.
Сотрудники полиции арестовали 66-летнего актера, который, согласно заявлению, «толкнул свою жену». В полиции добавили, что Мэдсен после ссоры не просто толкнул супругу, но и выгнал ее из дома в районе Лос-Анджелеса. Причины конфликта не указываются, отмечает ТАСС.
«Речь идет о разногласиях между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, позитивно разрешатся», – приводит TMZ слова представителя Мэдсена.
Между тем, как отмечает журнал People, Мэдсена задержали за побои. Его представитель сообщил, что актер уже внес залог в размере 20 тыс. долларов и вернулся домой.
Отметим, что в 2012 году Мэдсена задерживали в Лос-Анджелесе за жестокое обращение с несовершеннолетним сыном. Находившийся в состоянии опьянения актер тогда был взят под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 100 тыс. долларов.
Майкл Мэдсен в первую очередь известен сотрудничеством с режиссером Квентином Тарантино. Актер снимался в нескольких его работах, в том числе в дебютном для режиссера фильме «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка».
Напомним, на прошлой неделе против экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса было открыто дело о домашнем насилии.