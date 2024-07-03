В Москве открылся пятый юбилейный форум «Российская креативная неделя»

Деловая программа в кластере «Ломоносов» открылась стратегической сессией «Как в России создать тренд на крепкую семью?» с участием ведущих экспертов креативных индустрий и представителей власти, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,

Участники стратсессии работали в командах и определили основные задачи по продвижению семейных ценностей через контент. Они отметили необходимость трансляции всем аудиториям реалистичного образа семьи, подчеркнули важность диалога между государством и известными деятелями культуры, а также роли социологов для исследования воздействия созданного контента.



Вторым событием дня на деловой программе форума стало заседание комиссии Госсовета «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В центре обсуждения – достижение целей по увеличению доли креативных индустрий в экономике России. С приветственным словом к участникам заседания обратился начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. А также председатель комиссии Алексей Текслер, который отметил, что одна из главных задач в развитии креативных индустрий сегодня – вовлечение в этот процесс большего количества регионов. Он напомнил, что в новом «майском» указе Владимира Путина развитие креативных индустрий названо одной из задач для достижения национальной цели – устойчивой и динамичной экономики.

«При этом креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности», – уточнил губернатор Челябинской области.

Форум проходит с 3 по 7 июля, в деловой программе участвует более 500 спикеров – представителей крупнейшего креативного бизнеса страны, федеральной и региональной власти, исследовательских центров и аналитических компаний, учреждений образования и культуры, институтов развития, звезд кино, медиа и шоу-бизнеса.