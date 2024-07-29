Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.2 комментария
Обломки сбитых над Курской областью БПЛА повредили ЛЭП
Над Курской областью российские силы ПВО сбили беспилотники, в результате падения осколков повреждения получили линия электропередачи (ЛЭП) и автомобильный мост, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В Telegram-канале он сообщил, что всего было сбито 19 БПЛА. Осколки упали в шести районах: Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском.
В Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не остановлено. В Солнцевском районе обломки БПЛА повредили линии электропередачи.
Подача света уже возобновлена, но было зафиксировано нарушение энергоснабжения в семи населенных пунктах.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства российской ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ленинградской областями.