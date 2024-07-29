Обломки сбитых над Курской областью БПЛА повредили ЛЭП

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале он сообщил, что всего было сбито 19 БПЛА. Осколки упали в шести районах: Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском.

В Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не остановлено. В Солнцевском районе обломки БПЛА повредили линии электропередачи.

Подача света уже возобновлена, но было зафиксировано нарушение энергоснабжения в семи населенных пунктах.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства российской ПВО ночью уничтожили 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ленинградской областями.