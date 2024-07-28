Главный военно-морской парад в Петербурге завершился

Tекст: Дарья Григоренко

В акватории Невы были продемонстрированы новейшие образцы российской морской техники, включая подводные лодки, фрегаты и корветы. Над парадом пролетели военные самолеты. Помимо российских кораблей, в параде приняли участие военные суда из Китая, Индии и Алжира. Их экипажи прибыли в Санкт-Петербург для участия в праздничных мероприятиях, передает ТАСС.

Как отметил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, замысел парада в этом году был скорректирован с учетом текущей военно-политической обстановки, однако это не отразилось на зрелищности мероприятия. Основные события парада были сосредоточены в акватории Невы и на Сенатской площади.

Во время парада были зажжены факелы Ростральных колонн, что стало традиционным элементом праздничного оформления города.

Всего к участию в параде привлекались 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2 500 военнослужащих. Для показа в акватории Невы были расставлены пять кораблей современных проектов и четыре парусника: линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», ледокольный патрульный корабль «Иван Папанин», подводная лодка «Можайск», шхуна «Ольга», куттер «Лукулл» и шхуна «Юный Балтиец».

Корабли иностранных государств – учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира, эсминец с управляемым ракетным оружием «Цзяоцзуо» ВМС НОАК (в город прибыл также нефтеналивной корабль обеспечения «Хунху»), фрегат «Табар» ВМС Индии, а также корабль-хозяин от Военно-Морского Флота России – корвет «Сообразительный» Балтийского флота – были размещены у причалов на Английской набережной и набережной лейтенанта Шмидта Санкт-Петербурга. Гостями парада стали в том числе командующий Военно-морскими силами Мьянмы контр-адмирал Хтейн Вин и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин.

Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота, и отметил гордость за страну как за морскую державу. В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.