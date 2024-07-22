То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Гладков поручил ежедневно проводить подомовой обход в приграничной зоне
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение главам муниципалитетов организовать ежедневные обходы домов в населенных пунктах, которые находятся в 15-км приграничной зоне.
Цель этих проверок – убеждение жителей покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения, передает РИА «Новости».
По его словам, обстановка в ряде населенных пунктов только ухудшается, поэтому необходимо продолжать работу с людьми.
«Мы имеем большое количество раненых и, что особенно страшно, много погибших. Поэтому работа должна быть постоянной», – отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ в Шебекине пострадали девять человек.