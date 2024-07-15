Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, ПВО сбила 36 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Центральная» группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 31-й, 47-й, 110-й механизированных, 68-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Димитрова, Веселого, Воздвиженки, Катериновки, Тимофеевки, Желанного и Дзержинска ДНР.

Также отражено шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую установку «Акация» и две гаубицы Д-30.

Подразделения «Восточной» группировки улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах Никольского, Макаровки ДНР и Луговского Запорожской области.

Противник потерял до 125 военнослужащих, бронетранспортер М113, два автомобиля, две гаубицы FH-70 и орудие Д-20.

Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Токаревки, Ивановки и Антоновки Херсонской области.

Украинская сторона потеряла до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу М777, орудие «Мста-Б», гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

За сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллериея группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109 районах.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 628 самолетов, 277 вертолетов, 27622 БПЛА, 551 ЗРК, 16586 танков и других бронемашин, 1378 РСЗО, 11916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23710 единиц спецтехники.