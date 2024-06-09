СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.22 комментария
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ведомстве объявили ракетную опасность, а также призвали жителей спуститься в подвальное помещение или подземное пространство, передает ТАСС.
В воскресенье глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе зазвучала сирена ракетной опасности. Позже он добавил, что в регионе при атаке украинских беспилотников пострадали трое мирных граждан.