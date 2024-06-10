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    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

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    10 июня 2024, 13:35 • Новости дня

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории» из-за результатов выборов в ЕП

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и на «свалку истории» из-за результатов выборов в Европарламент.

    По его словам, результаты выборов в ЕП стали отражением неумелых мер Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран, передает РИА «Новости».

    «Пора уйти в отставку! На свалку истории», – отметил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, выборы в ЕП отразили «неумелую, даже идиотскую экономическую и миграционную политику» Шольца и Макрона, которые поддерживают «бандеровские власти в б. Украине ценой жизней своих собственных граждан».

    Ранее Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения его партии на выборах в ЕП.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца несостоятельными национальными лидерами.

    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    7 июня 2024, 22:25 • Новости дня
    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

    Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

    На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

    Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может  поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.

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    9 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент

    Экзит-пол: Блок оппозиции ХДС/ХСС обошел партию Шольца на выборах в ЕП в Германии

    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место, свидетельствуют данные опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap.

    Правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) занимает второе место с 16,5%, партия Шольца занимает третье место – 14%, передает РИА «Новости».

    Партнеры СДПГ по коалиции «Зеленые по данным опроса могут получить 12%. Еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), могут получить 5%.

    В четверг Нидерланды стали первой страной Евросоюза, в которой начались выборы депутатов Европейского парламента нового созыва. Утром четверга, 6 июня, открылись первые избирательные участки.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 00:16 • Новости дня
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна признать силу Украины.

    Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.

    Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».

    Он считает, что «говнюку» Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».

    При этом в Германии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.

    Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

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    9 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию

    Депутат парламента Гамбурга Петерсен вместе с детьми переехала из Германии в Россию

    Депутат от «Альтернативы для Германии» переехала из ФРГ в Россию
    @ olga-petersen.de

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Петерсен, которая является депутатом парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии», сообщила, что переехала в Россию вместе со своими детьми.

    Свое решение Петерсен объяснила заботой о безопасности детей. Она сказала, что по-прежнему является депутатом и собирается продолжать деятельность в этой роли «в меру своих возможностей», пишет «Российская газета» со ссылкой на Bild.

    При этом, по данным издания, по решению региональной ячейки АдГ Петерсен уже исключили из фракции. Сейчас идет процесс ее исключения из партии, передает RT.

    Напомним, Петерсен исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии» за то, что она действовала в качестве наблюдателя на выборах президента России. Петерсен – уроженка Омска.


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    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    7 июня 2024, 20:31 • Новости дня
    Handelsblatt: Меркель лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2»

    Handelsblatt: Меркель поддерживала планы России по запуску «Северного потока – 2»

    Tекст: Ольга Никитина

    Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, знала подробности планов России по запуску газопровода «Северный поток – 2» и продвигала его строительство, пишут немецкие СМИ.

    Источник газеты Handelsblatt рассказал, что Россия якобы заявила о «нежелании экспортировать топливо в Северо-Западную Европу». Издание утверждает, что это было сделано для содействия Германии по скорейшему вводу российского газопровода в эксплуатацию, передает «Вечерняя Москва».

    По информации издания, Меркель выступала в защиту ценовой политики Газпрома в ходе заседаний в правительстве Германии. Также она призывала «не искать простых объяснений высоких цен на газ», утверждает газета.

    Ранее немецкие СМИ писали, что Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    9 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.

    «Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    8 июня 2024, 02:43 • Новости дня
    Макрон призвал освободить задержанного в Москве француза

    Tекст: Антон Антонов

    Париж призывает Россию как можно быстрее освободить задержанного в Москве сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон призвал Москву «прояснить все элементы этого дела». По его словам, обвинения Винатье якобы являются частью пропаганды, передает ТАСС.

    Напомним, СК предъявил Винатье обвинение в сборе военной информации.

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    7 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пилоты приступают к обучению во Франции, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая проходит в Елисейском дворце.

    По словам Макрона, обучение украинских летчиков «начинается в настоящий момент», передает ТАСС.

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов.

    Коментарии (7)
    10 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Маск усомнился в экстремизме «Альтернативы для Германии»
    Маск усомнился в экстремизме «Альтернативы для Германии»
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не понимает критики в адрес правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят «крайне правая», но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими», – написал Маск на своей странице в соцсети, передает ТАСС

    Заявление Маска было сделано на фоне предварительных итогов выборов в Европарламент, согласно которым правые партии усилили свои позиции.

    «Альтернатива для Германии» не входит ни в одну из официальных фракций Европарламента.

    Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в двойных стандартах: по его словам, «Альтернативу для Германии» «подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят».

    «Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – заключил Путин.

    Он также подчеркнул, что не видит никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и при этом заявил, что Россия не имеет с этой партией системных отношений.

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    8 июня 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину

    Макрон собрался создать коалицию для направления западных военных инструкторов на Украину

    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал «легитимной», подчеркнув, что «речь не идет о развертывании европейских войск на линии фронта», передает ТАСС.

    «Разве обучать мобилизованных солдат на суверенной территории Украины – это эскалация?» – сказал он. По его словам, Франция хочет подключить к программе подготовки «партнеров, многие из которых уже дали на это свое согласие». Париж планирует «создать как можно более широкую коалицию» для ее реализации.

    Макрон подчеркнул, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранять контроль над эскалацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он объявил о старте обучения украинских пилотов. Макрон подтвердил разрешение наносить удары по регионам, которые Париж признает российскими, а не украинскими.

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