В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.6 комментариев
В Германии рассказали о конфиденциальном соглашении с Киевом по использованию оружия
Германия имеет с Украиной соглашение по условиям использования переданного Киеву оружия, оно является конфиденциальным. Основная цель Берлина при этом – избежать вмешательства в конфликт, сообщила представитель Минобороны ФРГ.
По ее словам, в Германии не хотят вмешиваться в военные действия, при этом существует соглашение с Киевом касательно использования отдельных боевых систем, но оно не предназначено для общественности, передает ТАСС.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС России под Харьковом.