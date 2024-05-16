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Боевые возможности группировки РВСН нарастили за счет ввода новых ракетных комплексов
Боевые возможности группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Как говорится в сообщении Минобороны, на заседании Военного совета РВСН командующий уделил особое внимание вопросу наращивания боеспособности группировки РВСН за счет ввода в состав новых ракетных комплексов, передает ТАСС.
Сейчас в РВСН идет процесс замены МБР «Тополь-М» на «Ярс», на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН заступил гиперзвуковой комплекс «Авангард», продолжаются испытания перспективной МБР «Сармат».
Как заявил Каракаев, в РВСН обеспечено поддержание выучки соединений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач.
Как сообщили в Минобороны, в мероприятии приняли участие руководящий состав РВСН, командование ракетных объединений, соединений и воинских частей.
Ранее источник в ОПК сообщил, что в 2024 году РВСН полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Напомним, источник в ОПК сообщил также, что конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса «Старт-1М» создается в Московском институте теплотехники (МИТ) на базе (МБР) «Тополь-М».