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    Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Глобальная экономика разваливается на части

    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    8 комментариев
    16 мая 2024, 12:07 • Новости дня

    Боевые возможности группировки РВСН нарастили за счет ввода новых ракетных комплексов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые возможности группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

    Как говорится в сообщении Минобороны, на заседании Военного совета РВСН командующий уделил особое внимание вопросу наращивания боеспособности группировки РВСН за счет ввода в состав новых ракетных комплексов, передает ТАСС.

    Сейчас в РВСН идет процесс замены МБР «Тополь-М» на «Ярс», на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН заступил гиперзвуковой комплекс «Авангард», продолжаются испытания перспективной МБР «Сармат».

    Как заявил Каракаев, в РВСН обеспечено поддержание выучки соединений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач.

    Как сообщили в Минобороны, в мероприятии приняли участие руководящий состав РВСН, командование ракетных объединений, соединений и воинских частей.

    Ранее источник в ОПК сообщил, что в 2024 году РВСН полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

    Напомним, источник в ОПК сообщил также, что конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса «Старт-1М» создается в Московском институте теплотехники (МИТ) на базе (МБР) «Тополь-М».

    14 мая 2024, 01:21 • Новости дня
    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

    ТАСС: Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    @ mil.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан правоохранительными органами.

    «Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. По данным агентства, следователь обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

    На рабочем месте Кузнецова и в его дома прошли обыски. В чем именно обвиняют генерала, не сообщается.

    Кузнецов занимал С 2010 по 2023 годы должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, который занимается вопросами службы защиты государственной тайны в ведомстве.

    В мае 2023 года Кузнецова назначили начальником Главного управления кадров Минобороны России.

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    14 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Определенные проблемы есть с комплектованием российских Вооруженных сил, однако речь не идет о мобилизации, заявил Андрей Белоусов, выдвинутый президентом Владимиром Путиным на пост главы Минобороны России.

    «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – акцентировал Белоусов, добавив, что речь будет идти о «плановых мерах», причем процесс, по его словам, уже запущен.

    По мнению Белоусова, самый насущный вопрос сейчас – поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств РЭБ войскам, находящимся в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    По каждому из этих направлений, отметил он, есть ежемесячные планы, однако реализация требует «буквально ежедневного и даже ежечасного включения».

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить ею

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности России будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но не руководить ею, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин провел первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его руководителем Сергея Шойгу.

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    14 мая 2024, 03:56 • Новости дня
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов. Об этом сообщил генеральный директор компании-разработчика системы «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко,

    Система получила ряд улучшений, включая повышенную скорость и простоту установки. Новые модули выполнены в форме пирамиды, что делает невозможным визуальное определение их количества и параметров, передает ТАСС

    По словам Осломенко, модули крепятся к броне с помощью магнитов, а для управления системой танкистам выдается специальный пульт. Развертывание «Тритона» занимает не более 10 минут. На данный момент в зоне СВО уже используется несколько тысяч новых систем.

    Новая версия «Тритона» может применяться не только для защиты танков, но и для защиты квадроциклов, морских катеров и других объектов.

    Напомним, что система «Тритон» формирует защитное поле диаметром не менее 300 метров и способна подавлять сигналы, используемые для управления FPV-дронами.

    АО «Лаборатория ППШ» – российская компания, специализирующаяся на защите информации.

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    14 мая 2024, 01:32 • Новости дня
    Министр обороны Канады выступил против отправки войск НАТО на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Канады Билл Блэр поддержал создание миссии НАТО на Украине, но выступил против размещения войск альянса в стране.

    «Были дискуссии о размещении войск на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», – сказал Блэр на мероприятии «Атлантического совета» (деятельность организации признана в РФ нежелательной) в посольстве Канады в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости»

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о создании странами НАТО совместной миссии на Украине. Он уточнил, что это не означает прямого вступления альянса в конфликт – речь идет, в частности, об увеличении числа украинских военных, которые будут проходить обучение в Польше.

    Напомним, что Россия считает поставки вооружений Украине «игрой с огнем», которая мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.

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    15 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    Названы новые командующие Московским и Ленинградским военными округами

    Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал Кузовлев – Московский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал-полковник Сергей Кузовлев – войска Московского. Их новые должности приводятся в опубликованном на сайте Кремля перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Лапин ранее занимал должность первого заместителя – начальника штаба Сухопутных войск, а Кузовлев возглавлял Южный военный округ, передает ТАСС.

    Герой России генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Санчик – войсками Восточного.

    Анашкин до этого назначения был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

    Ранее генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск.

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    14 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны

    Военный эксперт Климов: Вопросы к Кузнецову возникли еще во время его работы в Генштабе

    Военный эксперт объяснил причины ареста главного кадровика Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Минобороны наблюдается тенденция на чистку кадров. Вероятно, в скором времени ведомство претерпит структурные изменения, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что против главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова завели дело о крупной взятке.

    «В Министерстве обороны формируется своего рода тенденция на чистку кадров. Очевидно, что этот вектор на вскрытие реальных проблем ведомства взят в первую очередь президентом и будет подхвачен новым главой Минобороны. Это довольно позитивное и системообразующее событие, которое внушает надежду на принципиальное разрешение целого ряда вопросов», – отметил военный эксперт Максим Климов.

    По его мнению, дело Юрия Кузнецова даже более серьезное, нежели Тимура Иванова, ранее арестованного также по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. «Кузнецов длительное время возглавлял 8-е управление Генерального штаба ВС России, отвечавшее за защиту гостайны», – уточнил собеседник.

    «Теперь правоохранители во всем разберутся. При этом я думаю, что материалы уголовного дела будут закрыты», – отметил он. Эксперт также не исключает, что последуют структурные изменения в Минобороны. По его мнению, одним из ключевых станет назначение на должность первого заместителя министра обороны.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. «На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    О задержании генерала накануне сообщил ТАСС. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки – Юрия Васильевича Кузнецова.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимура Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    14 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ

    Студента Сергея Гулько из Одессы отчислили из МГУ за сбор денег для ВСУ

    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский студент МГУ, ранее арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, отчислен с факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

    «Претензий к успеваемости Гулько у факультета не было. С учетом назначенных административных наказаний подписан приказ об отчислении», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы факультета.

    Гражданин Украины, уроженец Одессы, студент шестого курса Сергей Гулько, проживающий в общежитии вуза, неоднократно размещал призывы националистического характера, а также публикации, «направленные на сбор денег «для нужд ВСУ, а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ».

    26 апреля Гулько был арестован на 12 суток за нарушение ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Студент также получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать за ее пределы.

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    14 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России
    @ Владимир Иващенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение Вооруженных сил, сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов.

    По его словам, 7 мая подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», передает ТАСС.

    Напомним, 29 октября 2019 года с борта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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    14 мая 2024, 22:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли село в Харьковской области

    Украинские войска обстреляли село в Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области в результате обстрела села Токаревка украинскими военными ранен мирный житель. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинские неонацисты обстреляли село Токаревка Харьковской области. Мирный житель в результате взрыва получил контузию», – написал Ганчев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что медработник одного из ФАПов на освобожденной территории оказывает первую помощь пострадавшему.

    Ранее сообщалось, что новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    В 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    В прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    16 мая 2024, 09:02 • Новости дня
    Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
    Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских войск на первой линии обороны. Комплекс отлично справляется с уничтожением ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны.

    Как приводит Минобороны слова начальника расчета с позывным Балова, Storm Shadow – достаточно сложная цель, поскольку она низко летит, но комплекс с ней отлично справляется, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, расчеты «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают гражданские объекты и войска первых эшелонов на Южно-Донецком направлении, на счету каждого расчета планирующие авиабомбы, беспилотники, самолеты и вертолеты. Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, система «сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на территории Харьковской области расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» сбита ракета «Точка-У».

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    14 мая 2024, 22:26 • Новости дня
    В правоохранительных органах рассказали о взятке главного кадровика Минобороны

    Начальника Главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде коттеджа на Кубани

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.

    «Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

    По данным следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур. С 2010 по 2023 год он занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

    В настоящее время в отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 13 мая он был арестован военным судом. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого взяткодателя – Льва Мартиросяна.

    Ранее сообщалось, что жене и дочери генерала Кузнецова стало плохо во время обысков, у его супруги якобы возникли проблемы с сердцем.

    Обыск в двухэтажном коттедже в Истринском районе и на рабочем месте Кузнецова прошел 13 мая.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нам нужна диктатура эстетики

      В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Фронт рождает новую элиту

      Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Глобальная экономика разваливается на части

      Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

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    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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