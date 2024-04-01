Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус»
Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус» террористов
Один из задержанных в Дагестане по подозрению в террористической деятельности сообщил на допросе, что передал оружие террористам, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл».
На видео допроса, распространенном ФСБ, мужчина признается, что возил оружие напавшим на «Крокус» из Махачкалы в подмосковные Мытищи и помогал им финансами, передает ТАСС. Он также признал, что в его квартире в ходе обысков были обнаружены два автомата Калашникова и 460 патронов.
Задержанные также признались, что планировали совершить теракт на набережной в Каспийске. Один из них заявил об этом сразу после задержания и сообщил, что у него дома находится бомба для этих целей. Об аналогичных планах рассказал второй задержанный.
На видео ФСБ показаны кадры задержания, в том числе со вскрытием двери в квартиру, откуда вывели мужчину в шлепанцах, а также кадры осмотра найденных автоматов, пистолета. Кроме того, на кадрах запечатлено, как подозреваемые совершают операции в банкомате.
В ЦОС ФСБ сообщили, что четверо задержанных в Дагестане иностранных граждан непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе», а также подготовили в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей.
Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии.