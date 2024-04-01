Задержанный в Дагестане признался в снабжении оружием напавших на «Крокус» террористов

Tекст: Валерия Городецкая

На видео допроса, распространенном ФСБ, мужчина признается, что возил оружие напавшим на «Крокус» из Махачкалы в подмосковные Мытищи и помогал им финансами, передает ТАСС. Он также признал, что в его квартире в ходе обысков были обнаружены два автомата Калашникова и 460 патронов.

Задержанные также признались, что планировали совершить теракт на набережной в Каспийске. Один из них заявил об этом сразу после задержания и сообщил, что у него дома находится бомба для этих целей. Об аналогичных планах рассказал второй задержанный.

На видео ФСБ показаны кадры задержания, в том числе со вскрытием двери в квартиру, откуда вывели мужчину в шлепанцах, а также кадры осмотра найденных автоматов, пистолета. Кроме того, на кадрах запечатлено, как подозреваемые совершают операции в банкомате.

В ЦОС ФСБ сообщили, что четверо задержанных в Дагестане иностранных граждан непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокусе», а также подготовили в Каспийске теракт в местах массового пребывания людей.

Ранее сообщалось, что задержанные в Дагестане боевики оказались выходцами из Средней Азии.