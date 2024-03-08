Гросси назвал встречу с Путиным «профессиональной и открытой»

Tекст: Ольга Иванова

Также в пресс-релизе сообщается, что обсуждения были посвящены первостепенной важности снижения все еще значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

Утверждается, что Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской АЭС и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, утвержденных в Совбезе ООН. В ходе беседы глава МАГАТЭ отметил, что ситуация с ядерной и физической безопасностью на объекте остается шаткой.

Глава МАГАТЭ пообещал, что организация продолжит «пристально следить» за ситуацией с кадровым обеспечением на Запорожской АЭС.

Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта. Президент России Владимир Путин на встрече с Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.