Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
Журналистку Sota Vision Фаворскую арестовали по делу об участии в экстремистской организации
Под стражу заключена журналистка издания Sota Vision (иноагент) Антонина Фаворская (Кравцова), ее обвиняют в участии в экстремистской организации, соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.
Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия об избрании Кравцовой меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает ТАСС.
Ходатайство рассматривалось на закрытом заседании. Фаворская заявила, что обвинения в ее адрес «абсурдны».
Ее арестовали до 28 мая. Постановление суда не вступило в силу, защита планирует обжаловать его.
Ранее журналистку задержали на выходе из спецприемника «Сахарово», где она отбывала административный арест за неповиновение сотруднику полиции. Защита сообщала, что в квартирах у журналисток Александры Астаховой и Анастасии Мусатовой проходили обыски.
Фаворской вменяют участие в деятельности ФБК* (признан экстремистским и ликвидирован).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ