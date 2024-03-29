Лавров: Молдавия решила бросить Приднестровье

Лавров допустил планы Молдавии радикально решить проблему Приднестровья

Tекст: Антон Антонов

В интервью «Известиям» Лавров отметил, что Молдавия отвергла предложения вернуться к переговорам в формате «5+2», власти Молдавии заявляли о намерении «проводить референдум о вступлении в Евросоюз без всякого Приднестровья». Министр предположил, что руководство страны хочет через объединение с Румынией получить «какие-то дополнительные возможности».

Он не исключил, что в Кишиневе «рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы». Как подчеркнул Лавров, власти Молдавии должны понять, что «это будет безрассудством». «Либо им надо это очень внятно объяснить», – сказал он.

По его словам, Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. «Что бы они ни говорили об обратном, дескать, мы хотим дружить, но Россия нас угнетает – это все неправда. Санду превращена в инструмент освоения геополитического пространства Европейским союзом, но, думаю, в будущем и НАТО», – заявил министр, отметив, что «в конституции Молдовы записан нейтральный статус».

Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

Напомним, депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

