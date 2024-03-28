РКК начал оказывать помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Tекст: Алексей Дегтярев

Среди тех, кто получает помощь, – дети, родители которых пропали без вести, погибли или проходят лечение в больнице в результате трагедии, иные семьи, потерявшие кормильца, те, кто проходит лечение и имеют финансовые трудности, сообщается на сайте РКК.

«Российский Красный Крест при поддержке партнеров и сотен тысяч неравнодушных граждан включился в помощь людям сразу после трагедии. В РКК поступила информация о первых сложных случаях, в которых нужна срочная помощь. Вчера состоялось первое заседание Специальной комиссии, которая определила меры адресной срочной поддержки по этим ситуациям – по всем первым 33 семьям принято решение о выделении материальной помощи уже сейчас. Часть мер поддержки назначены в проактивной форме. Если вам нужна срочная помощь, вы можете обратиться в Российский Красный Крест. Работа со списками и выявление лиц, которым нужна помощь, продолжается. Уже сейчас формируется второй список получателей поддержки», – сказал председатель РКК Павел Савчук.

Заявку на оказание срочной адресной помощи можно подать на сайте РКК, по электронной почте (help@redcross.ru), по телефону горячей линии РКК 8 (800) 234-07-07. Также заявки принимаются очно в Общественной приемной РКК (Москва, ул. Кржижановского, дом 7 кор. 2, с понедельника по четверг с 10.00 до 19.00 мск, в пятницу с 10.00 – 18.00 мск, телефон 8 (499) 126-75-71 (добавочный 9968).

Кроме того, их можно подать очно или по телефону Центра помощи (Москва, Бульвар строителей, д. 4, корп. 1, этаж 1, телефон 8 (800) 550-50-30).

РКК обменивается всей оперативной информацией по пострадавшим с правительством Москвы и правительством Московской области, Центром помощи регулярно. Если вам звонят и представляются сотрудником РКК, вы всегда можете проверить личность человека, позвонив на горячую линию РКК 8 (800) 234 -07-07 и сообщив ФИО и телефон звонящего. РКК не уточняет по телефону банковские реквизиты или номер паспорта, не просит назвать коды из СМС и прочее.