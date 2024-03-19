Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.3 комментария
Путин призвал усилить боевые возможности пограничных частей
Президент России Владимир Путин дал поручение нарастить боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном.
Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.
«Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.
Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.
Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.