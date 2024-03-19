  • Новость часаРоссийские войска освободили Орловку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику
    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    Назван размер зарплаты командира атомной подлодки
    Российские войска улучшили положение на Купянском направлении
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    ЕС намерен ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 14:16 • Новости дня

    Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач

    Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных для нее задач

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что борьба с попытками западных стран подорвать развитие России требует системной работы по всем направлениям, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что российский народ ждет от ФСБ и других спецслужб результативных и наступательных действий в ответ на имеющиеся вызовы.

    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

    Коментарии (17)
    18 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    Путин рассказал о новой железной дороге в Севастополь через Донбасс и Новороссию
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил, что железная дорога в Крым через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту.

    Путин заявил, что в ближайшее время железная дорога через Донбасс и Новороссию пройдет до Севастополя, передает ТАСС.

    Он добавил, что уже восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

    Ранее в Крыму выражали заинтересованность в железнодорожной ветке через новые регионы.

    Коментарии (11)
    18 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин: Власти будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти России будут аккуратно подходить к изменениям налоговой системы, все решения будут выверенными, заявил действующий глава государства Владимир Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты России.

    По его словам, необходимо создать такую систему, которая должна быть стабильной на протяжении минимум шести лет, передает ТАСС.

    «И здесь нужно быть очень аккуратными. Но решения должны быть выверенными», – заявил Путин.

    В ходе послания Федеральному собранию президент поручал продумать распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше доходы.

    Ранее в ФНС перечислили регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян.

    Коментарии (15)
    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

    Коментарии (4)
    18 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

    На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов, передает ТАСС.

    Напомним, явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%.

    Коментарии (16)
    18 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    МИД Германии решил не указывать должность Путина в документах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое министерство иностранных дел после российских выборов не намерено в документах и заявлениях указывать президентскую должность Владимира Путина, заявил официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.

    Ведомство намерено указывать в документах лишь фамилию Путина, сказал Фишер, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что не помнит, чтобы МИД страны указывал в последнее время какие-либо должности перед фамилией. При этом на сайте ведомства в разделе информации о России Владимир Путин обозначен как глава государства и президент.

    Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство страны не признает законными президентские выборы в России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала немецкому правительству обратить внимание на систему выборов в своей стране.

    Коментарии (11)
    18 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
    Путин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на концерте на Красной площади в понедельник поздравил российских граждан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией.

    «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость.

    «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Также он отметил, что путь жителей Донбасса и Новороссии в Россию был тяжелым, трагичным.

    «Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни Русской весны, заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки мы сделали это, и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга», – добавил он.

    Также Путин вместе с участниками и зрителями спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после  исполнения гимна.

    В ходе этого же выступления Путин рассказал о новой железнодорожной ветке в Севастополь через Донбасс и Новороссию.

    Коментарии (11)
    18 марта 2024, 18:08 • Новости дня
    В Ватикане назвали фейковым поздравление Путина папой римским

    Tекст: Ольга Иванова

    Сообщения о том, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России, являются ложными, сообщили в службе печати Святого Престола.

    Собеседник РИА «Новости» подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

    Ранее общающийся с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России.

    Ранее ЦИК сообщил, что самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка на президентских выборах в России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

    Коментарии (5)
    18 марта 2024, 19:01 • Новости дня
    Харитонов, Слуцкий и Даванков поздравили Путина с победой на выборах
    Харитонов, Слуцкий и Даванков поздравили Путина с победой на выборах
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидаты в президенты России от КПРФ Николай Харитонов, от партии «Новые люди» Владислав Даванков и от ЛДПР Леонид Слуцкий поздравили на встрече Владимира Путина с победой на выборах.

    «Позвольте вас поздравить, победу признаем», – сказал Харитонов. Он добавил, что все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе России – надежный человек, передает РИА «Новости».

    Даванков поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах, пишет ТАСС.

    Слуцкий также поздравил Путина с победой и назвал его победу исторической. Он отметил, что разница между остальными кандидатами меньше 1% и не имеет значения. «Мы действительно значительное количество голосов членов ЛДПР отдали главному кандидату. Отдали много, себе осталось меньше», – подчеркнул лидер ЛДПР.

    Ранее Путин в ходе встречи кандидатами на пост главы призвал продолжать совместную активную работу.

    Согласно данным ЦИК, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента. Явка на выборах в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

    Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

    «Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

    Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

    Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.

    К поздравлению президента присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.

    По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин спел гимн России на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма и России

    Путин спел гимн России с Лепсом и кандидатами в президенты

    Путин спел гимн России на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма и России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин вместе с Григорием Лепсом, кандидатами в президенты Леонидом Слуцким, Николаем Харитоновым, Владиславом Даванковым и волонтерами спел гимн России на концерте на Красной площади, посвященном 10-летию воссоединения Крыма с РФ.

    Глава государства выступил на концерте и завершил речь словами «Да здравствует Россия!» Отмечается, что после этого прозвучал гимн России, пишет РИА «Новости».

    На сцене вместе с кандидатами в президенты находились известные музыканты и актеры, среди них Полина Гагарина, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и Григорий Лепс, который исполнял сольную партию, передает «Рен-ТВ».

    «Мы гордимся Россией», – сказал президент перед тем, как покинуть сцену.

    Ранее Путин на концерте на Красной площади поздравил российских граждан с 10-летним юбилеем воссоединения Крыма с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

    Коментарии (11)
    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 19:27 • Новости дня
    Путин вышел на сцену концерта на Красной площади

    Путин вышел на сцену концерта на Красной площади в честь воссоединения Крыма с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На концерт на Красной площади, посвященный 10-летнему юбилею воссоединения России с Крымом, прибыл президент Владимир Путин.

    Глава государства прибыл на концерт в центре российской столицы, посвященный воссоединению полуострова и Севастополя с Россией, он поднялся на сцену, передает ТАСС.

    На концерте он заявил, что пригласил других кандидатов на пост президента прийти на выступление, поскольку «у нас одна Родина», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, на Красной площади собрались десятки тысяч людей, на сцене выступают музыканты и актеры.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин объяснил опасения ЦБ по поводу льготной ипотеки

    Путин объяснил опасения ЦБ в вопросе влияния льготной ипотеки на инфляцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России опасается давления ипотеки на инфляцию, поэтому к вопросу льгот по жилищным кредитам необходимо подходить с осторожностью, заявил Владимир Путин в ходе встречи с другими кандидатами на пост президента России.

    «Что касается ипотеки для молодых людей, в том числе на Дальнем Востоке, <…> там есть возможность и необходимость поговорить на эту тему поподробнее», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он заметил, что в настоящее время существуют различные варианты льгот по жилищным кредитам, и ЦБ опасается, что масштабная льготная ипотека давит на инфляцию, поэтому в этом вопросе «нужно быть очень аккуратными».

    «Здесь просто нужно быть очень аккуратными, потому что наши службы, в том числе Центральный Банк, которые занимаются работой над необходимостью удержания на нужном уровне макроэкономических показателей, опасаются, что эта огромная ипотека, которую мы раскручиваем и делаем, что она немножко давит на инфляцию», – пояснил президент.

    Ранее Путин указал на риск роста инфляции из-за популярности ипотеки.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Москве пообещали ответить Молдавии на высылку дипломата
    Пашинян пригрозил жителям приграничных армянских сел «войной в конце недели»
    В Тбилиси сообщили Вашингтону, что «односторонней дружбы не бывает»
    В Японии закончилась эпоха отрицательных процентных ставок
    Российским ученым решили закрыть доступ к ЦЕРН и Большому адронному коллайдеру
    Генпрокуратура потребовала национализации 13 участков в Барвихе
    Валерий Леонтьев решил покинуть сцену

    Российский газ впервые может оказаться под санкциями

    В Европе все громче звучат призывы отказаться от российского СПГ, который практически полностью скупается европейскими потребителями. В апреле состоится голосование по этому вопросу. Почему Россия вообще стала продавать свой СПГ в Европу, а европейцы – забирать все объемы? И кто пострадает сильнее, если запрет все-таки будет введен? Подробности

    Перейти в раздел

    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику

    Сотни млн евро и десятки млн тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............