Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после скандальной сделки

Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции

Политолог Лукьянов: Во Франции начался полномасштабный политический кризис

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Все происходящее во Франции довольно предсказуемо. В последние пару дней стало понятно, что правая фракция, которая обладает наибольшей численностью в парламенте, больше не будет поддерживать кабинет министров», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

«Кабмин изначально был сформирован на условии, что «Национальное объединение» в правительство не входит, но поддерживает его в парламенте по ключевым вопросам. Поскольку эта история закончилась, правительству не суждено было устоять. На этом фоне Макрон, которого призвали к отставке, пытался воззвать к ответственности, указывая, что в такой тяжелый момент нельзя оставлять страну без полноценного кабмина», – детализировал собеседник.

«Судя по всему, позиция правых ужесточилась в связи с попытками судить Ле Пен и добиться того, чтобы она не имела возможности участвовать в следующих президентских выборах. Ну а левые изначально были крайне возмущены тем, что Макрон сформировал правительство без их участия, хотя именно они заняли первое место на выборах летом», – продолжил спикер.

«Что касается дальнейшего развития событий, есть несколько потенциальных сценариев. Первый вариант: Елисейский дворец пойдет на то, чтобы отдать, например, «Народному фронту» право формирования правительства с тем, чтобы к нему подключились центристы и, возможно, кто-то из умеренных республиканцев. Второй вариант: формировать правительство разрешат «Национальному объединению», чтобы потом на него попытаться свалить ответственность за проблемы», – указал аналитик.

«Как бы то ни было, сейчас во Франции начинается период серьезной политической нестабильности и неопределенности для правительства. А параллельно левые уже призвали к отставке Макрона. Правые пока однозначно этого не говорят, но, в принципе, могут присоединиться в любой момент. Налицо полномасштабный политический кризис с не вполне понятным исходом», – резюмировал Лукьянов.

Ранее стало известно, что Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости». Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

При этом левая оппозиция требует отставки Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано. «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – сказала она.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли во Франции дойти дело до импичмента президента.