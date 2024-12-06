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    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    44 комментария
    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после скандальной сделки

    Глава Еврокомиссии отложила визит в Париж из-за соглашения с Южной Америкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей. Представитель Еврокомиссии сообщил: «Этот визит не был официально подтвержден. Глава Еврокомиссии не поедет в Париж».

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


    5 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    На Украине заговорили про «золотое изгнание» Зеленского в Лондон
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На Украине считают, что Запад готовит для Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне в случае достижения договоренностей о прекращении огня, что позволит провести президентские выборы в стране.

    На Украине утверждают, что в случае достижения договоренностей о прекращении огня Запад может предложить «золотое изгнание» для Владимира Зеленского в Лондоне, сообщает газета Mundo.

    Эти слухи активно циркулируют в дипломатических кругах Киева последние две недели. По информации издания, данное решение позволит Украине провести президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году, но были отложены из-за военного положения и мобилизации.

    В июне этого года президент РФ Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди них – немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России. Путин также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Российский лидер также затронул тему отмены санкций против РФ.

    Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности вести переговоры с теми, кто угрожает мирным гражданам и инфраструктуре. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что предложения Москвы остаются в силе, но с учетом текущей ситуации переговоры с Украиной на данный момент невозможны.

    Выборы президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, однако были отменены. Владимир Зеленский подчеркивал, что выборы не актуальны в текущих условиях. В Кремле планируют анализировать последствия истечения срока полномочий Зеленского в мае и свою позицию по этому вопросу.

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    4 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство европейских стран приняли предложение о понижении охранного статуса волков в связи с ростом их численности и влияния на сельское хозяйство. В 2022 году волк задрал пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли.

    Большинство стран поддержали снижение cтатуса охраны волков по Бернской конвенции со «строго охраняемых» до «охраняемых», решение вступит в силу с 7 марта, передает Reuters.

    Сейчас волков можно убивать или ловить только в случаях, когда они представляют серьезную угрозу для скота или безопасности. С новым статусом вопрос «должен регулироваться с целью сохранения популяций вне опасности», что фактически является гораздо более низким порогом для охоты на них.

    Комиссия ЕС предложила это изменение в 2023 году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами и призывам принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.

    «Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию», – заявила фон дер Ляйен.

    Соответствующий документ был принят комитетом Бернской конвенции Совета Европы. Предложение инициировала глава Еврокомиссии. В 2022 году хищник, зашедший на территорию ее поместья в Нижней Саксонии, растерзал и съел пони фон дер Ляйен по кличке Долли, пишет «Коммерсант».

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    6 декабря 2024, 21:11 • Видео
    Ле Пен лишила Макрона премьера

    Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

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    4 декабря 2024, 22:41 • Новости дня
    Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
    Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, сообщают информационные агентства.

    За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

    Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости».

    Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.


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    6 декабря 2024, 06:14 • Новости дня
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    Лавров рассказал о детском поведении европейских политиков
    @ mid.ru

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейцы избегают его на международных саммитах, сравнив их поведение с детским, особенно на саммите Группы двадцати.

    Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как европейские делегаты ведут себя на международных саммитах. Как сообщило РИА «Новости», министр подчеркнул, что его коллеги из Европы стараются избегать контактов с ним, что особенно проявилось на последнем саммите Группы двадцати.

    По словам Лаврова, ситуация становится токсичной, когда на саммитах кто-то замечает, что он общается с американцами или европейцами. Министр выразил удивление столь детским поведением своих коллег: «Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно». Он отметил, что европейцы буквально убегают при встрече с ним, что вызывает у него недоумение.

    Лавров отметил, что подобная ситуация сложилась не только на саммите Группы двадцати, но и на других международных мероприятиях.

    Напомним, интервью Лаврова Карлсону только за первый час набрало более миллиона просмотров  в интернете. В ходе беседы глава российской внешней политики назвал президента Украины Зеленского неадекватным, а также заявил о саботаже минских соглашений Украиной. Кроме того, Лавров предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.

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    5 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Французский премьер-министр Мишель Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия, оставив президента Эммануэля Макрона перед сложной задачей выбора преемника. Основными кандидатами называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Как сообщает The Guardian, премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Это стало первым успешным вотумом недоверия за последние 60 лет, с момента, когда правительство Жоржа Помпиду было свергнуто в 1962 году.

    Вотум недоверия был инициирован левыми силами Национальной ассамблеи на фоне разногласий по поводу бюджета на следующий год. Ситуацию усугубило то, что Барнье продвинул законопроект о финансировании социальной сферы без голосования. Предложение о вотуме поддержала крайне правая Национальная партия, возглавляемая Марин Ле Пен, которая подчеркнула, что целью было «защитить французов» от «токсичного» бюджета.

    Президент Эммануэль Макрон, вернувшийся в Париж незадолго до голосования из поездки в Саудовскую Аравию, теперь должен выбрать нового премьер-министра. Основными кандидатами на этот пост называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

    Политическая ситуация в стране остается нестабильной, так как парламентские выборы не могут быть проведены до июля следующего года. Это создает препятствия для формирования нового правительства. В связи с этим в стране ожидаются забастовки государственных служащих, включая учителей и диспетчеров воздушного движения, которые выступают против мер экономии.

    Напомним, в Национальном собрании Франции приняли резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми силами. Левая оппозиция во Франции требует отставки президента Эммануэля Макрона и проведения досрочных президентских выборов.

    Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закономерным вотум недоверия правительству Франции, сформированному президентом Макроном.

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    4 декабря 2024, 23:40 • Новости дня
    Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона

    Левая оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона и досрочных выборов президента

    Оппозиция в парламенте Франции потребовала отставки Макрона
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Национальном собрании Франции левая оппозиция требует отставки президента Эммануэля Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано.

    «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – приводит слова Пано ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Пано выступила после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье. Макрон, который незадолго до этого вернулся из Саудовской Аравии, планирует вечером 5 декабря обратиться с речью к французским гражданам. Сообщалось, что Макрон намерен назначить нового премьера в течение 24 часов после вынесения вотума недоверия правительству Барнье.

    Лидер правой парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также заявила, что Макрон «несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию». Как заявила Ле Пен TF1, «давление на президента республики будет крайне сильным». Она отметила, что возможная отставка Макрона зависит только от его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

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    5 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции

    Политолог Лукьянов: Во Франции начался полномасштабный политический кризис

    Лукьянов объяснил причины политического кризиса во Франции
    @ Juergen Hasenkopf/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При нынешнем составе Национального собрания Франции сформировать устойчивое правительство не представляется возможным. При этом от левых партий уже звучат призывы к отставке президента, к ним могут присоединиться и правые, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Ранее Национальное собрание приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье.

    «Все происходящее во Франции довольно предсказуемо. В последние пару дней стало понятно, что правая фракция, которая обладает наибольшей численностью в парламенте, больше не будет поддерживать кабинет министров», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Кабмин изначально был сформирован на условии, что «Национальное объединение» в правительство не входит, но поддерживает его в парламенте по ключевым вопросам. Поскольку эта история закончилась, правительству не суждено было устоять. На этом фоне Макрон, которого призвали к отставке, пытался воззвать к ответственности, указывая, что в такой тяжелый момент нельзя оставлять страну без полноценного кабмина», – детализировал собеседник.

    «Судя по всему, позиция правых ужесточилась в связи с попытками судить Ле Пен и добиться того, чтобы она не имела возможности участвовать в следующих президентских выборах. Ну а левые изначально были крайне возмущены тем, что Макрон сформировал правительство без их участия, хотя именно они заняли первое место на выборах летом», – продолжил спикер.

    «Что касается дальнейшего развития событий, есть несколько потенциальных сценариев. Первый вариант: Елисейский дворец пойдет на то, чтобы отдать, например, «Народному фронту» право формирования правительства с тем, чтобы к нему подключились центристы и, возможно, кто-то из умеренных республиканцев. Второй вариант: формировать правительство разрешат «Национальному объединению», чтобы потом на него попытаться свалить ответственность за проблемы», – указал аналитик.

    «Как бы то ни было, сейчас во Франции начинается период серьезной политической нестабильности и неопределенности для правительства. А параллельно левые уже призвали к отставке Макрона. Правые пока однозначно этого не говорят, но, в принципе, могут присоединиться в любой момент. Налицо полномасштабный политический кризис с не вполне понятным исходом», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло инициированную левыми резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За вотум недоверия кабмину проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. Как подчеркнул председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве, Конституция Франции требует от Барнье «подать президенту республики прошение об отставке», передает ТАСС.

    Правительство Франции будет отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года, передает РИА «Новости». Напомним, альянс левых партий потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Правое «Национальное объединение» заявило, что поддержит заявку левых на вотум недоверия правительству. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству Барнье.

    При этом левая оппозиция требует отставки Макрона, настаивая на проведении досрочных президентских выборов, следует из заявления главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильды Пано. «В возникновении хаоса виноваты не мы, а Эммануэль Макрон, который правит страной семь лет. Необходимы досрочные президентские выборы», – сказала она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли во Франции дойти дело до импичмента президента.

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    5 декабря 2024, 17:25 • Новости дня
    Макрон принял отставку правительства Франции
    Макрон принял отставку правительства Франции
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отставку правительства премьера Мишеля Барнье, сообщили в четверг в Елисейском дворце.

    Премьер-министр Барнье подал прошение об отставке правительства, и глава французского государства Макрон принял его, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

    Уточняется, что Барнье и его кабинет министров продолжат исполнять свои функции до назначения нового правительства.

    Ранее социологическое исследование показало, что 53% французов поддерживают отставку правительства.

    Напомним, Барнье прибыл в Елисейский дворец, чтобы передать президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке после резолюции о недоверии. Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия.

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    4 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    Макрон отказался уходить в отставку при вотуме недоверия правительству Франции
    Макрон отказался уходить в отставку при вотуме недоверия правительству Франции
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении оставаться на посту до конца срока и продолжить работу даже в случае вотума недоверия правительству со стороны парламента.

    Макрон назвал предположения об отставке «политической фантастикой». «Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на LCI.

    Макрон не верит в возможность вотума недоверия со стороны Национального собрания. Он также выразил сомнения по поводу поддержки этой инициативы Социалистической партией. Макрон считает, что она не будет «развлекаться поддержкой вотума недоверия двух крайних партий, которые хотят лишь хаоса». «Кто, Франсуа Олланд будет за это голосовать? Какая потеря ориентиров!» – сказал он.

    Кроме того, Макрон выразил удивление по поводу возможного объединения правой и левой оппозиции в данном вопросе, отметив, что партия «Национальное объединение» может поддержать инициативу левой партии «Неподчинившаяся Франция».

    «Сейчас я не могу поверить, что мы движемся к вотуму недоверия. Я верю, что люди будут последовательны», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что если парламент Франции вынесет вотум недоверия правительству, это может привести к замедлению поставок военной помощи Украине.

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    4 декабря 2024, 14:20 • Новости дня
    Венгрия попросила США снять санкции с Газпромбанка для оплаты газа

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ, сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой сделать для Газпромбанка исключение из санкций, передает ТАСС.

    Сийярто заявил, что обсудил данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

    Он отметил, что Венгрия уже направила соответствующий запрос в американские органы.

    «Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что такая ситуация не является уникальной, поскольку несколько российских банков имеют исключения из санкций при оплате поставок урана в США.

    Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия смогли найти решения по трем из четырех проблемных направлений, возникших из-за санкций США против Газпромбанка.

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотреть санкции против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы, а также отметил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных этими санкциями.

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    4 декабря 2024, 00:40 • Новости дня
    Кризис во Франции привел к угрозе замедления военной помощи Киеву

    Французский министр Лекорню предупредил о рисках для военной помощи Киеву в случае вотума недоверия кабмину

    Tекст: Антон Антонов

    Если парламент Франции вынесет вотум недоверия правительству, это может привести к замедлению поставок военной помощи Украине, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню отметил, что текущая военная поддержка Киева осуществляется за счет передачи старого вооружения, заменяемого новым благодаря бюджетным ассигнованиям. Если парламент проголосует против бюджета, это может значительно замедлить перевооружение Франции. «Если сократятся заказы на новое оборудование, замедлятся и поставки на Украину», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Лекорню подчеркнул, что отказ от проекта бюджета в пользу снижения расходов на нужды ВПК может привести к потере 3,3 млрд евро для вооруженных сил, что скажется на индексации зарплат и создании новых рабочих мест.

    Среди крупнейших проектов, которые могут быть отложены из-за вотума недоверия, – строительство нового атомного авианосца PANG, стоимость которого оценивается в 10 млрд евро. «Если мы отложим заказ на PANG, то можем остаться на несколько лет без авианосца, поскольку будем не в состоянии продлить эксплуатацию «Шарля де Голля», – заметил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс левых партий «Новый народный фронт» потребовал вынести вотум недоверия правительству Франции после принятия бюджета без одобрения парламента. СМИ сообщали, что Франция может оказаться без правительства и бюджета в начале нового года, если парламент примет решение о вотуме недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, что уже привело к распродаже французских акций и облигаций и повышению стоимости заимствований.

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    4 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    @ @kimberlyloweforvirginia

    Tекст: Александра Юдина

    С новой администрацией Дональда Трампа отношения США и Грузии улучшатся, важно возобновить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, заявила кандидат на должность представителя США в ЕС Кимберли Лоу.

    Лоу заявила о несправедливости некоторых действий США в отношении Грузии, передает «Интерфакс».

    В интервью грузинскому Первому каналу она подчеркнула, что нынешнее руководство Грузии стремилось продолжить переговоры о вступлении в ЕС, но ухудшение отношений с США помешало этому процессу.

    Лоу выразила уверенность, что с новой администрацией Трампа отношения улучшатся, и Соединенные Штаты помогут Грузии возобновить переговоры. Она отметила, что при сильной американской дипломатии в Грузии может быть достигнут мир.

    Также она также заявила о готовности стать посредником между политическими партиями в Грузии в случае ее назначения на пост специального представителя США в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. Как отметил глава комиссии Василий Пискарев, западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции.

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    6 декабря 2024, 20:19 • Новости дня
    В Румынии открыли уголовные дела по предвыборной кампании Джорджеску

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Румынии Алекс Флоренца заявил об открытии двух уголовных дел из-за предвыборной кампании независимого кандидата Кэлина Джорджеску, в связи с чем запрошена дополнительная информация.

    Как передает ТАСС, генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца в интервью телеканалу Antena 3 CNN сообщил о возбуждении двух уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Кэлина Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.

    Флоренца подчеркнул, что процесс расследования является сложным и требует предоставления значительного объема доказательств. Он отметил, что уже запрошена дополнительная информация от спецслужб, а также о финансовых операциях у Национального бюро по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. «Конечно, этот процесс нельзя завершить за несколько часов, это все должны понимать», – добавил он.

    4 декабря были рассекречены документы, представленные на заседании Верховного совета обороны Румынии, которые указали на незаконное финансирование кампании Джорджеску, хакерские атаки и предполагаемые «гибридные действия» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов из-за выявленных в предвыборной кампании нарушений, подтвержденных рассекреченными документами, об этом сообщил телеканал Digi24. Выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является попыткой повлиять на мнение румынских граждан. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что изменение прозападного и трансатлантического курса Румынии может привести к негативным последствиям в сфере безопасности и инвестиций.

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    6 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли документы солдат ЕС

    Начальник штаба сообщил о документах солдат ЕС среди ликвидированных наемников в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным «Чукча».

    Украинские войска продолжают удерживать позиции в центре Часова Яра, используя иностранных наемников. Так, среди ликвидированных бойцов находятся солдаты из стран Евросоюза, передает ТАСС.

    Военный также добавил, что в радиоэфире часто звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки.

    Также «Чукча» подчеркнул, что украинское командование проводит активные оборонительные действия и регулярно пытается контратаковать, прибегая к помощи иностранных наемников.

    Он заявил, что несмотря на все усилия, падение Часова Яра является неизбежным, добавив, что «неважно скольким еще бойцам противника придется отдать жизни за эту доминирующую высоту».

    Ранее в Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ.

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    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

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