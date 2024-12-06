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Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после скандальной сделки
Глава Еврокомиссии отложила визит в Париж из-за соглашения с Южной Америкой
Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.
Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую более 700 млн потребителей.
До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей. Представитель Еврокомиссии сообщил: «Этот визит не был официально подтвержден. Глава Еврокомиссии не поедет в Париж».
Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.