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    Как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    Кремль: Для переговоров России и Украины нет оснований
    Reuters: ЕС и Киев выступят против мирных предложений Трампа
    Назван вероятный новый президент Южной Кореи
    В команде Трампа спрогнозировали улучшение отношений США и Грузии
    Стало известно о выдвижении дочери Жириновского в Госдуму
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    4 декабря 2024, 14:29 • Новости дня

    Захарова: Байден мог тайно помиловать фон дер Ляйен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

    Захарова отметила, что Урсулу фон дер Ляйен подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что вокруг дела существуют «настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство» под свое руководство, хотя институционально это не входит в ее компетенцию. «Вот вам дополнительная картина к и так чудовищному полотну об отсутствии свободы слова, в частности в ЕС», – заявила она.

    «Было бы интересно обратить внимание на настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство под свое еврокрыло. При этом эта структура институционально не имеет компетенции в данном деле», – добавила спикер МИД. Захарова выразила мнение, что существует вероятность, что Байден уже помиловал Урсулу фон дер Ляйен.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия. Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

    3 декабря 2024, 19:43 • Новости дня
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе города Ленска в Якутии очевидцы засняли на видео падение астероида, которое сопровождалось яркой вспышкой, освещающей ночное небо.

    Согласно сообщениям очевидцев, астероид упал в районе Ленска. На кадрах запечатлена яркая вспышка в результате падения небесного тела.

    Во вторник профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Сообщалось, что оно ожидается в районе Олекминска и Ленска в Якутии.

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    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

    Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»

    Захарова прокомментировала понижение статуса Литвы на заседании ОБСЕ из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство решением Литвы понизить статус на заседании ОБСЕ из-за участия главы российского дипведомства Сергея Лаврова, заявив, что это не является настоящим протестом.

    Захарова сообщила, что литовская сторона решила отправить на мероприятие не министра иностранных дел, а директора Департамента по делам ООН, международных организаций и прав человека Расму Рамошкайте в знак протеста против присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

    «Какой же это протест. Протест – это вовсе не приехать. А так они просто пониженные и сами собой оскорбленные. Так и запишем», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    3 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.

    Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.

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    4 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

    Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

    Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

    Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    3 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора

    Медведев зарегистрировал Telegram-канал в Роскомнадзоре

    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Telegram-канал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева теперь официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.

    В описании канала добавлена ссылка на сайт, где указано, что страница Медведева включена в перечень ведомства, передает НТВ.

    Ранее Минцифры объявило о запуске регистрации владельцев каналов в социальных сетях с количеством читателей более 10 тыс. человек. Данные меры направлены на защиту пользователей от мошенников и повышение прозрачности рекламного рынка.

    В ведомстве сообщили, что за четыре дня с момента запуска формы на «Госуслугах» для регистрации владельцев каналов было подано более 13 тыс. заявлений от владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков, большинство из которых касаются ресурсов «ВКонтакте», Telegram и YouTube.

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    4 декабря 2024, 09:47 • Новости дня
    Захарова рассказала о масштабном характере интервью Лаврова Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью Сергея Лаврова с Такером Карлсоном будет длиться полтора часа и выйдет через пару дней, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, интервью Лаврова американскому журналисту будет масштабным, передает радио Sputnik.

    Уточняется, что общая продолжительность интервью составит около полутора часов, его выпуск ожидается через несколько дней.

    «Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии – и вот еще одно», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что беседа была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют общество как в России и США, так и во всем мире.

    «Нужно набраться немножко терпения», – резюмировала дипломат.

    В ночь на среду американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Напомним, в феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    3 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Дело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд

    Генпрокуратура направила в суд дело против восьми обвиняемых в теракте на Крымском мосту

    Дело восьмерых обвиняемых во взрыве на Крымском мосту направлено в суд
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по делу восьми человек, обвиняемых в теракте на Крымском мосту.

    В список обвиняемых вошли Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян, передает ТАСС.

    Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    В дополнение к этому, Соломко и Терчаняну предъявлены обвинения по статье о контрабанде взрывных устройств.

    Ранее по делу о подрыве Крымского моста в розыск объявили граждан Грузии и Украины.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    4 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Эксперт: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Эксперт Смилянец: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание в Калининграде хакера Михаила Матвеева, известного как Wazawaka, является дипломатическим сигналом России для США, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Смилянец.

    Арест Матвеева указывает на готовность России к сотрудничеству с США в области предотвращения компьютерных преступлений, сказал Смилянец «Газете.Ru».

    Он напомнил, что администрация действующего президента США Джо Байдена уходит, а в Белый дом возвращается Дональд Трамп.

    «У Трампа собрана уникальная команда, которая готова работать с Россией. Я думаю, и Россия готова к этому сотрудничеству. Арест Матвеева подтверждает намерения России в создании адекватных и партнерских отношениях с США по части взаимодействия спецслужб в рамках предотвращения компьютерных преступлений», – пояснил эксперт.

    Wazawaka не стал первым «подарком» российских силовиков для США, сказал собеседник. В 2022 году была ликвидирована группировка хакеров Revil, действовавшая против таких компаний, как Apple и JBS. Это произошло вскоре после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

    Однако, по словам Смилянца, администрация Байдена не оценила усилия России.

    29 ноября в Калининграде правоохранительные органы задержали Владимира Матвеева по подозрению в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Уже 1 декабря он был освобожден из-под стражи.

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    3 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил производящий протезы для раненых бойцов СВО центр ортопедии

    Путин прибыл в ЦИТО, где производят протезы для раненых военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО.

    Путин приехал в центр в Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря, передает ТАСС.

    АО «ЦИТО» выпускает широкий ассортимент индивидуальных средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. Для их производства предприятие использует комплектующие собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок. АО «ЦИТО» производит более 500 видов имплантатов.

    Система высокотехнологичного протезирования военнослужащих, разработанная АО «ЦИТО», включает в себя реабилитационную диагностику, подготовку культи к протезированию средствами физиотерапии и лечебной физкультуры, индивидуальное изготовление высокофункциональных протезов, в том числе с микропроцессорным управлением, динамическую коррекцию схемы построения протезов с учетом клинико-биомеханических показателей.

    С мая 2022 года здесь изготовили более 5000 протезов разных видов для военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в учреждения реабилитации инвалидов.

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    3 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Файзуллин и Кравцов посетили Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр строительства Ирек Файзуллин и министр просвещения Сергей Кравцов посетили Курскую область, где обсудили вопросы обеспечения жильем переселенцев и образования детей из приграничных районов.

    Вместе с губернатором региона Алексеем Смирновым они возложили цветы на мемориале «Курская дуга» в честь Дня Неизвестного Солдата, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе визита министры посетили креативное пространство «Поток», где вручили сертификаты на приобретение жилья восьми семьям из приграничных районов. Эти семьи относятся к льготной категории граждан, включая участников СВО и КТО, многодетные семьи, ветеранов и инвалидов. С 12 ноября более 500 семей уже получили сертификаты на жилье.

    Глава региона отметил, что большинство жителей приграничных районов хотят вернуться в родные места. «Нам предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Уверен, что при поддержке федерального центра мы сможем справиться с этой задачей», – подчеркнул он. Также обсуждались вопросы строительства объектов культуры и здравоохранения в этих районах.

    Кроме того, состоялась встреча с региональными застройщиками, на которой обсуждались вопросы возведения жилого фонда и модернизации инфраструктуры. Застройщики выразили готовность предоставлять жилье по жилищным сертификатам.

    Министр просвещения и губернатор посетили детский технопарк «Кванториум», где обучаются более двух тысяч детей из приграничья. Здесь реализуется 131 образовательная программа, включая 3D-моделирование, управление беспилотниками и подготовку к ЕГЭ. Смирнов сообщил, что разрабатывается порядок сдачи ЕГЭ для школьников из приграничья.

    Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область, где обсудил текущие вопросы с властями, пообщался с жителями и посетил гуманитарный центр.

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    3 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин посетил центр реабилитации инвалидов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

    В ходе визита главе государства показали различные отделения центра, включая кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, а также залы для социально-психологической коррекции детей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин также посетил зону бассейна и осмотрел одну из палат, где ему продемонстрировали, как организована система тепло- и водолечения. В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает полный комплекс медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

    Ранее Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. Президент также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

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