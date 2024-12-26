Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.4 комментария
ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения
Среди задержанных в связи с предотвращением покушения на российского офицера оказался его водитель, который помогал организовать взрыв с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк, сообщает ФСБ.
По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».
В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.
«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.
ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.