ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения

Tекст: Александра Юдина

По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».

В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.

ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.