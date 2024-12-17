Победители «Большой перемены» отправятся в Великий Устюг к Деду Морозу

В Москве прошел семейный слет для победителей конкурса «Большая перемена»

В Москве состоялся семейный слет для победителей конкурса «Большая перемена», где более 900 школьников 1-4 классов и их семьи приняли участие в развлекательной программе и отправятся в Великий Устюг.

В Москве прошел семейный слет для победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 1-4 классов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. На мероприятии, в котором приняли участие более 900 детей и их родителей со всей России, была предложена новогодняя образовательная программа. Участники посетили парк развлечений «Остров мечты», а победители конкурса отправятся в путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг при поддержке Российских железных дорог.

Конкурс «Большая перемена», созданный по поручению Президента России Владимира Путина в 2020 году, является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект организован Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. В пятом сезоне впервые участие приняли младшеклассники, которые выполняли задания вместе с родителями.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков обратился к победителям, подчеркнув их достижения.



«Конкурс «Большая перемена» был создан по поручению президента России Владимира Путина в 2020 году, и тогда в нем участвовали выпускники школ. А в юбилейном пятом сезоне впервые принимают участие ученики младших классов. Уверен, что каждый из вас продолжит участие в «Большой перемене», но уже в качестве старшеклассников. Вы с родителями большие молодцы: проделали огромный путь и теперь находитесь в числе лучших! Удачи и счастливого Нового года», – поздравил победителей Новиков.

Александр Бугаев, первый заместитель Министра просвещения РФ, отметил, что проект открывает перед детьми безграничные возможности. Глава Росмолодежи Григорий Гуров выразил уверенность, что семейный слет станет важным событием для участников.



Конкурс «Большая перемена» проходит с 2020 года и к нему присоединилось более 6 миллионов участников. С пятого сезона (2024 год) в конкурсе участвуют школьники 1-4 классов. Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых. Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.