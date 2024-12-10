Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Пожар на Коптевском рынке в Москве локализовали
Пожарные локализовали огонь на Коптевском рынке Москвы на 400 кв. метров
На Коптевском рынке в Москве пожарные локализовали возгорание на 400 кв. метров, пострадавших нет.
Пожар на Коптевском рынке в Москве был локализован на площади 400 кв. метров, сообщает ТАСС. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, пострадавших нет. Представители ведомства отметили: «Принятыми мерами огнеборцы локализовали пожар на площади 400 кв. метров».
Возгорание охватило шесть торговых павильонов, а также складируемые материалы и оборудование. Сотрудники МЧС оперативно приступили к локализации пожара, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение.
В результате пожара движение транспорта было ограничено. Пресс-служба столичного управления ГИБДД отметила, что движение перекрыто от Старокоптевского переулка до Коптевской улицы. На месте инцидента работают несколько экипажей ДПС, которые обеспечивают свободный проезд спецтехники и перенаправляют транспорт на соседние улицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные в Москве успешно локализовали возгорание на строительном рынке «Молоток» в Новой Москве. Возгорание на рынке «Мельница» в Москве охватило 800 кв. метров. На рынке «Садовод» в Москве загорелись три торговых павильона.