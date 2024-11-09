Космонавт Федяев раскрыл секрет заразных снов на орбите

Tекст: Алексей Дегтярев

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: «Привет! А что ты здесь делаешь?... Ты же в космосе должен быть», – цитирует Федяева РИА «Новости».

Он добавил, что, возможно, рассказ о подобных снах вызывает их повторное появление у коллег.

Космонавт также упомянул, что ему самому такие сны не снились, а на орбите он наблюдал самые разные сновидения. Среди них были как цветные, так и черно-белые, на разнообразные темы, не связанные с этим феноменом.

Кроме того, Федяев рассказал о коллекции музыкальных инструментов на борту Международной космической станции. Там собрано все необходимое для досуга, включая три гитары и синтезатор. «Надо варган, наверное, туда еще доставить», – добавил он.

Космонавт также высказал мнение о корабле SpaceX Crew Dragon, который он назвал «такси» благодаря его высокой автоматизации, позволяющей экипажу в основном наблюдать за процессом полета, в отличие от российского «Союза», который требует активного участия экипажа в управлении.

В 2019 году российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов рассказывали, что космонавтам на Международной космической станции практически не снятся сны из-за высокой занятости и усталости.