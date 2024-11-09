В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Космонавт Федяев раскрыл секрет заразных снов на орбите
У космонавтов на орбите часто возникает одинаковый сон о встрече с удивленными знакомыми на Земле, заявил Российский космонавт Андрей Федяев.
«Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: «Привет! А что ты здесь делаешь?... Ты же в космосе должен быть», – цитирует Федяева РИА «Новости».
Он добавил, что, возможно, рассказ о подобных снах вызывает их повторное появление у коллег.
Космонавт также упомянул, что ему самому такие сны не снились, а на орбите он наблюдал самые разные сновидения. Среди них были как цветные, так и черно-белые, на разнообразные темы, не связанные с этим феноменом.
Кроме того, Федяев рассказал о коллекции музыкальных инструментов на борту Международной космической станции. Там собрано все необходимое для досуга, включая три гитары и синтезатор. «Надо варган, наверное, туда еще доставить», – добавил он.
Космонавт также высказал мнение о корабле SpaceX Crew Dragon, который он назвал «такси» благодаря его высокой автоматизации, позволяющей экипажу в основном наблюдать за процессом полета, в отличие от российского «Союза», который требует активного участия экипажа в управлении.
В 2019 году российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов рассказывали, что космонавтам на Международной космической станции практически не снятся сны из-за высокой занятости и усталости.