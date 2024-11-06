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В Сбербанке предупредили об уловках мошенников 2025 года
Сбербанк предупредил о широком использовании дипфейков и манипуляции доверием в 2025 году
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о новых трендах кибермошенничества в 2025 году, включая использование дипфейков и манипуляции доверием, что требует повышения киберграмотности населения.
Кузнецов, выступая на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024, рассказал о прогнозируемых трендах кибермошенничества в следующем году, сообщает РИА «Новости».
Ожидается, что преступники начнут активно использовать технологии дипфейков для создания фальшивых изображений и голоса, что станет одной из ключевых угроз в 2025 году. В числе других трендов он назвал манипуляции, рассчитанные на получение доверия у людей, что может нанести ущерб как отдельным гражданам, так и целым отраслям экономики.
Кузнецов подчеркнул важность повышения киберграмотности среди населения, особенно среди молодежи. Он отметил, что кибербезопасность должна стать более человекоцентричной, обеспечивая защиту каждому человеку. «Тренд на ухудшение ситуации остается, и противостоять этому может только объединение наших усилий», – добавил он.
Он также отметил необходимость разъяснительной работы и активного информирования граждан о возможных угрозах, чтобы повысить их осведомленность и подготовленность к возможным атакам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России предложили направить средства от украинских активов на компенсации жертвам киберпреступников, а Ассоциация по защите информации «Белый Интернет» предложила ужесточить наказание для цифровых террористов.