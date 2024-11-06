Эксперты обсудили облик городов будущего

Эксперты на симпозиуме «Создавая будущее» обсудили облик городов будущего

На международном симпозиуме «Создавая будущее» обсудили, каким должен быть успешный город будущего, и какие меры необходимы для его создания. Дискуссия объединила представителей из Китая, Индии, Ирана, Малайзии и других стран. Основное внимание эксперты уделили изменениям, которые ждут города в ближайшие десятилетия.

Замминистра строительства Алексей Ересько заявил, что Россия обладает передовыми решениями для создания комфортных условий в экстремально холодном климате и развития наукоградов. Он отметил, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить более 30 тыс. общественных пространств и 40 тыс. дворов.

Заместитель начальника управления президента России Евгений Грачев заявил, что города должны строиться вокруг потребностей людей, используя современные цифровые инструменты для взаимодействия с населением. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула важность глав муниципальных образований, которые должны быть профессионалами и искренне любить свою родину.

Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева представила примеры городов России, таких как Якутск и Тюмень, которые успешно реализуют амбициозные проекты по развитию креативных индустрий. Также отмечена роль креативных индустрий в формировании новых образов городов, как это реализуется в проекте в Республике Алтай.

Мероприятие собрало участников из 101 страны, среди них ученые, исследователи и представители органов власти. В программе включены более 60 сессий, посвященных будущему человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций.