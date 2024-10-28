Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина согласилась передать Евросоюзу право восстанавливать ее военно-промышленный комплекс после завершения конфликта. Это условие является ключевым для получения Киевом еврокредитов в размере 35 млрд евро. Средства будут погашаться за счет доходов от экспроприированных российских активов, пишет ТАСС.

Совет ЕС подтвердил, что кредиты будут предоставляться Украине только при выполнении всех условий, которые Еврокомиссия должна закрепить в меморандуме о взаимопонимании. В документе подчеркнуто, что политические условия меморандума должны включать обязательство Украины сотрудничать с Евросоюзом в вопросах восстановления и модернизации ее военной промышленности.

Это обязательство дает Евросоюзу контроль над инвестициями в украинский ВПК, что позволит избежать его перехода под контроль других западных стран, таких как США. Эксперты считают, что такие меры обеспечат странам ЕС гарантии сохранения влияния в этом секторе. Тем не менее в итоговый документ могут быть включены и другие требования, которые Еврокомиссия сочтет необходимыми для предоставления кредитов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший депутат Европарламента Мик Уоллес обвинил США и ЕС в колонизации Украины и заявил, что в 2020 году Киев снял запрет на продажу сельхозугодий ради получения кредита МВФ.

Западные кредиторы разочаровались в провалах Вооруженных сил Украины, что оказывает влияние на их финансовую поддержку страны. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал.