Свердловский омбудсмен предложил приравнять детей мигрантов к инвалидам

Омбудсмен в Свердловской области Мороков предложил приравнять детей мигрантов в школах к инвалидам

Tекст: Антон Антонов

Комментируя проблему того, что некоторые дети мигрантов плохо говорят по-русски, Мороков заявил: «У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды». По его мнению, детей мигрантов «тоже нужно приравнивать к этой категории».

Мороков подчеркнул, что в Екатеринбурге уже существуют школы, где количество детей мигрантов значительно. По его словам, сделать так, чтобы «их было всего три человека в классе, как рекомендовано», не получится, передает ОТВ.

В связи с этим он предложил уменьшать размер классов, а учителям, работающим с такими детьми, выплачивать дополнительные средства: «Если мы их расцениваем как учащихся, требующих особенного образовательного отношения, то это и меньшие классы, это доплаты учителям».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России поддержало предложение об ограничении числа детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в классах. Эксперты согласны, что проблема образования детей-мигрантов является острой, но, по их мнению, одних ограничений может оказаться недостаточно для ее решения.