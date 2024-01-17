Умер народный учитель России Леонид Звавич

Tекст: Татьяна Косолапова

Во вторник 16 января 2024 года в Москве после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 78 лет ушел из жизни народный учитель России, школьный преподаватель математики Леонид Исаакович Звавич. В течение ряда лет он занимал пост вице-президента Российской ассоциации учителей математики, входил в Федеральный экспертный совет Министерства образования и науки России. Его заслуги отмечены государственными наградами – званиями «Народный учитель Российской Федерации» и «Заслуженный учитель», медалями и грантами Москвы.



Леонид Исаакович Звавич был руководителем учительских семинаров и курсов повышения квалификации в Москве, Вологде, Магадане, Хабаровске и других городах, и многие учителя математики по праву считают его своим наставником. Звавич написал более ста книг и статей по вопросам школьной математики, педагогики и психологии. Среди выпускников Звавича много учителей, причем не только математики.

Вся жизнь Леонида Исааковича была тесно связана с московской школой № 67, в которой он сам учился, а после работал учителем на протяжении 55 лет. Долгие годы в 67-й школе, а затем гимназии он занимал должность заведующего кафедрой математики. Коллеги вспоминают его как человека, который привил тысяче ученикам любовь к своему предмету. «И эта любовь навсегда связалась с ним – мудрым, тонким, остроумным, сочетающим высокий культурный уровень и безграничный кругозор с юношеской энергией и человеческой теплотой. Звавич – это не просто символ шестьдесят седьмой, это имя, источающее свет, имя Учителя с большой буквы, Человека – яркого, замечательного, незабываемого», – отметили в школе.

Среди сотрудников газеты ВЗГЛЯД есть ученики Леонида Исааковича Звавича. Приносим глубокие соболезнование родным и близким, вечная память.